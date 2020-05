Le 15 migliori casse Bluetooth più potenti del 2020

Quando devi acquistare uno speaker wireless è importante scegliere un dispositivo equilibrato, un altoparlante senza fili bilanciato con il giusto compromesso tra la qualità del suono e la potenza. Tuttavia in alcuni ambiti è importante avere un wattaggio adeguato, ad esempio per ascoltare la musica all’aperto e nelle feste. In questa guida abbiamo selezionato le migliori casse Bluetooth più potenti del 2020, con alcune indicazioni utili per capire come individuare l’apparecchio giusto.

Come scegliere la cassa Bluetooth più potente

Gli speaker Bluetooth potenti si riconoscono facilmente per il wattaggio, ovvero per la potenza dei driver espressa in Watt. I modelli con meno di 12W non sono molto performanti, quindi se vuoi comprare un device poderoso devi optare per un prodotto con almeno 20W. Allo stesso tempo il suono deve essere di buona qualità, quindi è importante considerare anche altri aspetti come il design, la connettività, le funzionalità accessorie e le tecnologie integrate.

Dimensioni, forma e peso

Ogni cassa wireless è caratterizzata da un peso differente, con i dispositivi più leggeri pensati per la portabilità, mentre quelli più pesanti per l’ascolto in casa e le postazioni semi-fisse. Il design può essere moderno o tradizionale, con forme cilindriche, rotonde, rettangolari o quadrate e illuminazione standard o a LED. Alcuni speaker hanno dimensioni contenute con una struttura compatta, ideale per portarsi sempre dietro il diffusore, altrimenti le misure possono essere più generose risultando dunque più ingombrante.

Resistenza all’acqua

Una caratteristica molto importante quando scegli la cassa Bluetooth è la resistenza all’acqua, indicata dalla certificazione IP seguita da due numeri. Questa sigla è uno standard internazionale, il quale mostra la protezione dello speaker contro le polveri e l’acqua. Per utilizzare spesso le casse all’esterno hai bisogno di un modello almeno con classificazione IPX6, tuttavia la soluzione migliore è un device omologato IP68, in questo modo potrai usufruire della massima resistenza contro schizzi, immersioni e intromissioni di corpi estranei.

Controlli tradizionali o smart

La maggior parte delle casse Bluetooth portatili sono equipaggiate con i controlli tradizionali, quindi con azionamento manuale. Di solito sono presenti i tasti per il volume e l’attivazione della connessione wireless, oppure potrebbero esserci i pulsanti per il silenzioso, la messa in pausa e il bilanciamento del suono. Alcuni prodotti di fascia alta hanno invece i comandi smart, con sistema touchscreen che rende l’impostazione più veloce e pratica.

Caratteristiche tecniche

Ogni altoparlante senza fili si distingue per alcune caratteristiche tecniche, tra cui la capacità e il tipo di batteria, gli ingressi, la compatibilità con gli altri device e la qualità audio. Inoltre è indispensabile tenere conto delle funzionalità accessorie, come la tecnologia NFC per collegare lo speaker avvicinandolo allo smartphone, l’integrazione con gli assistenti vocali come Google Assistant e Siri, oppure la possibilità di collegare la cassa con altri altoparlanti.

Batteria e autonomia

Di norma gli speaker Bluetooth potenti sono dotati di batterie agli ioni di litio, una soluzione che garantisce un’elevata efficienza energetica e una buona autonomia di riproduzione. In questo caso bisogna verificare la capacità della batteria e la presenza della modalità per la ricarica rapida. Per assicurare una durata adeguata è consigliabile scegliere modelli con autonomia di almeno 8/10 ore, soprattutto se è necessario usare spesso il dispositivo fuori casa.

Qualità del suono

Come abbiamo detto, la potenza potrebbe compromettere la qualità audio, per questo motivo è fondamentale valutare che il suono sia avvolgente, dettagliato e ben equilibrato. In particolare è necessario controllare alcuni dati tecnici come la risposta in frequenza, la quale dovrebbe essere compresa tra 20 e 20.000 Hz, il tipo di driver installati e le loro dimensioni, oltre alla divisione di bassi, medi e alti e al numero di vie.

Ingressi

Per una perfetta connettività della cassa Bluetooth è indispensabile valutare con attenzione le porte dello speaker wireless. Gli ingressi standard sono l’uscita AUX per il cavo jack da 3,5 mm e il supporto USB per collegare anche una chiavetta con la propria playlist. In aggiunta alcuni apparecchi possono offrire porte per le schede SD, microSD e TF, oppure la compatibilità con i cavetti microUSB.

Migliori casse Bluetooth più potenti

Senxingyan SXY-M2

Una cassa Bluetooth piccola e potente, con un prezzo veramente vantaggioso, è il modello Senxingyan SXY-M2. Questo speaker wireless ha una potenza di 20W e dimensioni davvero compatte, con un peso di appena 280 grammi e una forma a mini cilindro. La connessione è Bluetooth 5.0, con certificazione IPX6 per resistere all’acqua, la tecnologia TWS e un’autonomia fino a 16 ore. L’apparecchio è compatibile con device Android e iOS, offre una copertura del segnale fino a 10 metri, c’è la radio FM e il supporto per le schede TF.

Zamkol ZK606

Sicuramente è difficile trovare casse Bluetooth potenti economiche, tuttavia lo speaker Zamkol ZK606 offre prestazioni elevate ad un prezzo davvero competitivo. L’altoparlante da 24W garantisce un audio poderoso anche all’esterno, con la connessione Bluetooth 4.2, un suono stereo TWS a 360 gradi e la certificazione IPX6. Il design è moderno e grintoso, con anello di luce a LED, tecnologia 3D Digital Sound e batteria da 5200 mAh, con autonomia fino a 8 ore, ingresso AUX e compatibilità con device Android e iOS.

Tronsmart T6 Plus

Uno speaker wireless veramente potente è il Tronsmart T6 Plus, un dispositivo con driver da 40W, autonomia fino a 15 ore e struttura a cilindro con connessione Bluetooth 5.0. I comandi sono manuali ma completi, con regolazione del volume, configurazione dell’equalizzatore, attivazione dell’audio TWS e gestione degli effetti Tri-Bass. È presente un microfono integrato per le chiamate in vivavoce, con rivestimento resistente agli schizzi certificato IPX6 e batteria da 6600 mAh.

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6...

♫ Connessione TWS & Effetti Tri-Bass ♫ Premendo il pulsante TWS, i...

W-King D8

Con un picco di 70W e una potenza di 50W, delle ottime casse Bluetooth per chi desidera un suono energetico e vigoroso sono le W-King D8. Grazie a una batteria da 8000 mAh garantiscono un’autonomia fino a 24 ore, con sistema audio TWS, subwoofer e suono stereo HD con garanzia ufficiale di 18 mesi. Il design è grintoso e moderno, con supporto e tracolla con manico per il trasporto, comandi manuali e rinforzi laterali per proteggere lo speaker da urti e danni accidentali.

W-KING 50W(Picco 70W) Altoparlante Bluetooth Portatili -24 Ore di...

RICARICA TUTTI I DISPOSITIVI PORTATILI: Sotto l'elegante e robusto...

Sony SRS-XB21

Delle ottime casse portatili potenti e Bluetooth sono le Sony SRS-XB21, caratterizzate da un design elegante e retrò, con sistema Extra Bass, tecnologia NFC per una sincronizzazione istantanea e funzionalità Live Sound per un audio immersivo e avvolgente. Disponibile in 5 diversi colori, questo speaker assicura fino a 12 ore di autonomia, dispone di 2 driver da 42 mm, dimensioni compatte, opzione Party Booster con suoni diversi ogni volta che si tocca l’altoparlante e possibilità di collegare fino a 100 casse Sony diverse con il sistema Party Chain Wireless.

Sony SRS-XB21 Altoparlante Wireless Portatile, Extra Bass, Bluetooth,...

Fino a 12.ore di durata della batteria

JBL Flip 5

Speaker Bluetooth bilanciati, con driver potenti e una qualità audio elevata, sono le casse JBL Flip 5. Con un design elegante e raffinato, questi altoparlanti senza filo hanno una potenza di 20W, un rivestimento certificato IPX7 resistente alle immersioni, una batteria di lunga durata con autonomia fino a 12 ore e 11 colori diversi. Il collegamento è di tipo Bluetooth 4.2, con un peso di 540 grammi e la classica forma a cilindro, con sistema compatibile con JBL PartyBoost per connettere diversi altoparlanti allo stesso tempo.

JBL Flip 5 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth...

Realizzato con tessuto resistente e impermeabile IPX7, Flip 5 JBL può...

SoundCore Motion+

Speaker poderosi per un audio potente sono le SoundCore Motion+, con driver da 30W, sistema BassUp ed equalizzatore completamente personalizzabile in base alle proprie esigenze. Il collegamento è Bluetooth 4.2, con risposta in frequenza da 50 a 40.000 Hz, batteria da 6700 mAh e autonomia fino a 12 ore. L’altoparlante è omologato IPX7, quindi è resistente alle immersioni e agli schizzi, con supporto aptX per associare altre casse wireless senza compromettere la qualità del suono.

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp,...

Un audio pieno con bassi intensi: dotato di due tweeter ad altissima...

Ultimate Ears Boom 3

Delle casse Bluetooth portatili potenti molto interessanti sono le Ultimate Ears Boom 3, disponibili in 8 colori diversi e anche con base di ricarica wireless Power Up. Questo modello vanta dei bassi davvero profondi, una risposta in frequenza da 90 a 20.000 Hz, autonomia fino a 15 ore e copertura del segnale di 45 metri. Il suono è avvolgente con una potenza di 36W, mentre gli speaker sono resistenti alle immersioni e alla polvere con certificazione IP67.

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth Portatile, 90Hz -...

Magic Button: Puoi controllare la musica in streaming, programmare e...

JBL Charge 4

Casse Bluetooth potenti con un bilanciamento del suono perfetto sono le JBL Charge 4, un modello portatile con sistema Bass Radiator e possibilità di collegare altri diffusori tramite la tecnologia JBL Connect+. La batteria agli ioni di litio garantisce fino a 20 ore di autonomia, mentre lo speaker è protetto contro le immersioni con certificazione IPX7. Questo device ha un microfono incorporato per le chiamate in vivavoce, un powerbank integrato e dispone di driver da 30W.

JBL Charge 4 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth...

Charge 4 porta la festa ovunque, a bordo piscina o sotto la pioggia,...

Dockin D Fine+

Uno speaker Bluetooth da 50W è il Dockin D Fine+, un altoparlante di fabbricazione tedesca con audio stereo Hi-Fi, powerbank integrato e tecnologia NFC per un accoppiamento immediato con lo smartphone. Questo apparecchio ha un’autonomia fino a 14 ore, un collegamento Bluetooth 4.2 e sistema aptX per una sincronizzazione perfetta con gli altri diffusori. Il design è moderno e raffinato, inoltre è compatibile con gli smart speaker Amazon Echo Dot.

DOCKIN D FINE+ 50W Altoparlante Bluetooth Impermeabile, Cassa Senza...

▶️STEREO LINK - RIPRODUZIONE MUSICALE CON DUE SOUND SPEAKER:...

Ultimate Ears Megaboom 3

Speaker ottimale per una festa con gli amici, l’Ultimate Ears Megaboom 3 può essere associato con 150 altoparlanti delle linee Boom e Megaboom, è resistente all’acqua e alla polvere, vanta bassi vigorosi e driver da 36W. Questa cassa Bluetooth ha una gamma di frequenza molto ampia, può essere ricaricata in modo wireless e fornisce un’autonomia fino a 20 ore. il suono è diffuso in tutte le direzioni a 360 gradi, inoltre con il sistema Magic Button è possibile gestire la riproduzione musicale da Deezer Premium o Apple Music.

Ultimate Ears Megaboom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth Portatile,...

Magic Button: Puoi controllare la musica in streaming, programmare e...

JBL Xtreme 2

Con una potenza di 40W le JBL Xtreme 2 sono casse Bluetooth portatili potenti ed eleganti, con un audio di altissima qualità a la possibilità di collegare fino a 100 diffusori tramite il sistema JBL Connect+. Il dispositivo è certificato IPX7 e resistente all’acqua, con batteria da 10 mila mAh e autonomia fino a 15 ore. All’interno sono presenti 4 driver e 2 JBL Bass Radiators, con funzione di cancellazione del rumore ambientale, tracolla e microfono integrato.

JBL Xtreme 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth...

Xtreme 2 porta la festa ovunque, a bordo piscina o sotto la pioggia,...

Marshall Acton

La migliore cassa Bluetooth potente è il Marshall Acton, uno speaker amplificato da 70W, con 3 manopole analogiche per la regolazione del volume, degli alti e dei medi. Il design è quello classico dei prodotti Marshall, con ingresso jack da 3,5 mm e possibilità di configurare il dispositivo in modalità audio mono o stereo. La risposta in frequenza va da 50 a 20.000 Hz, con una pressione sonora di 103 dB a 1 metro e un suono avvolgente, equilibrato e dettagliato.

Marshall 04091800 Altoparlante Amplificato, Nero

Acton vanta una sonorità potente per le sue piccole dimensioni

Beats Pills+

Per un audio perfettamente bilanciato e potente è possibile acquistare le casse Bluetooth portatili Beats Pills+. Con un suono stereo di ottima qualità, ingresso jack da 3,5 mm e dimensioni contenute, questo speaker vanta un design delicato e un peso di soli 745 grammi, può essere ricaricato con un cavo USB o Lightning, inoltre si può riprodurre l’audio soltanto su uno dei due altoparlanti. Il suono è ben amplificato, con autonomia di 12 ore, microfono integrato e uscita per la ricarica dello smartphone.

Altoparlante portatile Beats Pill+ - Nero

Batteria ricaricabile da 12 ore

JBL PartyBox 300

Senza dubbio la cassa Bluetooth più potente sul mercato è la JBL PartyBox 300, un dispositivo davvero potente, da 120W. Questo speaker portatile è ideale per organizzare le feste e gli incontri con gli amici, ha ingressi AUX per il microfono e la chitarra, con una batteria da 10.000 mAh e autonomia fino a 18 ore. Davvero accattivante l’illuminazione a LED, con funzionalità audio TWS, porte RCA e USB, un peso di 15 Kg e protezione contro gli schizzi d’acqua.