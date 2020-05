Tandem 3 verso il finale di stagione su Giallo, gli ultimi due episodi in onda il 21 maggio

La stagione ha debuttato in prima tv in chiaro lo scorso 16 aprile e si avvia ormai a conclusione: la programmazione di Tandem 3 terminerà giovedì 21 maggio con gli ultimi due episodi.

Il canale 38 del digitale terrestre trasmette questo poliziesco francese, ambientato e girato a Montpellier, ogni giovedì in prima visione e in prima serata, con due episodi a settimana. A metà aprile Tandem 3 ha debuttato su Giallo con i primi due episodi e si concluderà con l’undicesimo e il dodicesimo giovedì prossimo.

Protagonisti della serie francese, ideata e scritta da Jérémie Marcus, sono due poliziotti legati da un trascorso sentimentale molto personale: Léa Soler (interpretata da Astrid Veillon), la comandante della gendarmeria nazionale francese, lavora nella squadra di polizia insieme al suo ex marito, nonché padre dei suoi figli adolescenti, il capitano Paul Marchal (Stéphane Blancafort). I due, nonostante un rapporto conflittuale e una separazione non facile, devono convivere sul lavoro e risolvere casi complessi e spaventosi, uno per ogni puntata, oltre a prendersi cura dei figli adolescenti Alice (Sarah-Cheyenne Santoni) e Thomas (Titouan Laporte). Il procedural si basa proprio sul tentativo dei due protagonisti di fare squadra e superare le loro acredini, tant’è che il titolo originale dei primi episodi pilota era Soler et Marchal.

Trasmessa in Francia da France 3, dove attualmente sta andando in onda in anteprima assoluta la quarta stagione, in Italia Tandem va in onda in prima visione assoluta su Giallo, il canale del digitale terrestre dedicato agli amanti dell’omonimo genere. Finora Tandem ha avuto 4 stagioni, tutte composte da 12 episodi da 50 minuti.

<div class=”fb-post” data-href=”https://www.facebook.com/GialloTv/posts/4297420073608780″ data-show-text=”true” data-width=””><blockquote cite=”https://developers.facebook.com/GialloTv/posts/4297420073608780″ class=”fb-xfbml-parse-ignore”><p>Anche i migliori hanno bisogno di un momento di relax. #Tandem torna questa sera con un nuovo episodio, alle 21.10, su #Giallo.</p>Pubblicato da <a href=”https://www.facebook.com/GialloTv/”>Giallo TV</a> su <a href=”https://developers.facebook.com/GialloTv/posts/4297420073608780″>Giovedì 14 maggio 2020</a></blockquote></div>