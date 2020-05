On Sight è il nuovo singolo di Andrea Damante feat. Kris Kiss, due linee di sound diverse tra pop e house/EDM

Si intitola On Sight il nuovo singolo di Andrea Damante, disponibile dal 15 maggio dopo la release su Smash The House.

A raccontare la nascita del brano e le sue sonorità è stato lo stesso Andrea Damante, intenzionato a lavorare su più linee parallele: alla sonorità pop si aggiunge la linea più club tra house ed EDM, che si rivolge al pubblico dei dancefloor e dei festival.

A proposito di festival, Andrea Damante era tra i dj inclusi nella line up di Tomorrowland la cui edizione in programma quest’anno è slittata al 2021 a causa della pandemia da Coronavirus.

On Sight è in featuring con Kris Kiss.

Cosa racconta Damante su On Sight

“Quest’anno ho voluto lavorare su due linee di sound diverse: una linea di produzione su sonorità più pop, ‘mainstream’, e una linea più club, fra house ed EDM, più “cattiva” e destinata ai dancefloor e ai festival. Così ho iniziato a lavorare a questo pezzo nel mio home studio, e ho poi deciso di proporlo a Kris Kiss, una voce EDM che ha lavorato con grandi nomi della scena”.

Kris Kiss

Kristian Kiss (Kris Kiss) è un esponente della musica EDM internazionale, originario di Londra. Andrea Damante e Kris Kiss si sono conosciuti all’ADE (Amsterdam Dance Event); la sintonia ha portato alla collaborazione già disponibile in digitale.

A proposito dell’incontro con Kris Kiss, Damante racconta:

“Io e Kris Kiss ci siamo incontrati all’ADE (Amsterdam Dance Event) e ci siamo subito trovati in sintonia; così gli ho fatto sentire la base, e gli è piaciuta molto”.

Kris Kiss vanta all’attivo il feat. per Chocolate Puma in Step Back, disco d’oro in Olanda, con oltre 5,5 milioni di streaming su Spotify oltre a collaborazioni di rilievo con grandi nomi internazionali come Don Diablo, Laidback Luke, Hardwell, Steve Aoki, Fedde Le Grand, Vato Gonzales, Daddys Groove e molti altri, che gli valgono oltre 30 milioni di streaming su Spotify.

Andrea Damante

Veronese, più di 2 milioni di follower su Instagram, vanta 500 date sold out all’attivo nella scena clubbing in pochissimo tempo.



Inizia a suonare la chitarra classica da giovanissimo per poi avvicinarsi al mondo del DJing e alla produzione.

Ha aperto spettacoli di importanti nomi della scena internazionale come Bob Sinclair e Martin Garrix; inizia a creare e produrre pezzi elettronici estremamente popolari, come Follow My Pamp (feat. Adam Clay, 6 milioni di ascolti su Spotify e oltre 28 milioni di visualizzazioni su YouTube).

Nel 2018 ha prodotto Rub It, una traccia dell’artista multiplatino Richthe Kid.



La sua ultima produzione è stata Think About, insieme a Malu Trevejo e Yung Miami, uscita a luglio 2019.



Il 2020 è l’anno di On Sight e dell’attesa co-produzione con Benny Benassi.