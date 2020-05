Il mixtape della Dark Polo Gang con Anna, Boro Boro, Salmo e molti altri

Esce venerdì 8 maggio il mixtape della Dark Polo Gang. Una serie di inediti e molte collaborazioni realizzate sotto la guida di un team di produttori eccezionale: è così che nasce Dark Boys Club.

Nella tracklist 10 canzoni, pronte ad essere rilasciate a distanza di un anno dall’ultimo album del trio romano.

Il nuovo progetto discografico vede le collaborazioni con amici di vecchia data. Con alcuni di questi la Dark Polo Gang aveva già realizzato collaborazioni in passato. Parliamo in questo caso di Tedua, Capo Plaza, Traffik, Mambolosco, Samuray Jay e Drefgold.

Per altri, invece, si tratta della prima collaborazione del trio. Per la prima volta, infatti, la Dark Polo Gang si è trovata a lavorare con Salmo, Anna, Lazza, Ketama126, Boro Boro e Oni One.

Vario anche il team di produzione. Oltre all’ormai fidato Sick Luke, si aggiungono Charlie Charles, Chris Nolan, Andry The Hitmaker e Youngotti, alternati sulle 10 tracce del progetto.

Il mixtape Dark Boys Club contiene gli ultimi brani registrati in studio dalla Dark Polo Gang, al lavoro nei mesi precedenti alla quarantena. Ci sono però anche brani realizzati in casa proprio durante il periodo d’isolamento.

Dark Boys Club arriva dopo la collaborazione internazionale con il rapper Kidd Keo sul suo brano Loco, risalente al mese di febbraio.

Tracklist Dark Boys Club

1. DARK – DARK POLO GANG prod. SICK LUKE, YOUGOTTI

2. GANG – DARK POLO GANG prod. YOUNGOTTI

3. SAVAGE – WAYNE, PYREX feat. TEDUA prod. SICK LUKE, CHRIS NOLAN

4. PUSSY – TONY feat. LAZZA, SALMO prod. ANDRY THE HITMAKER

5. DARK LOVE GANG – PYREX feat. KETAMA126 prod. KETAMA126

6. AMIRI BOYS – TONY feat. CAPO PLAZA prod. SICK LUKE

7. BIBERON – DARK POLO GANG feat. DREFGOLD, ANNA prod. CHARLIE CHARLES, SICK LUKE

8. 4L – TONY feat. MAMBOLOSCO prod. SICK LUKE

9. NO STUPID – WAYNE feat. SAMURAI JAY, BORO BORO prod. YOUNGOTTI, ONI ONE

10. #FREETRAFFIK – TONY, PYREX feat. TRAFFIK, ONI ONE prod. SICK LUKE