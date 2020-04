Serie tv su Prime Video a maggio, i titoli in arrivo da Upload a Homecoming 2

L’arrivo di nuove serie tv su Prime Video a maggio 2020 arricchisce il catalogo della piattaforma di novità a lungo attese. Si parte il primo maggio con Upload, comedy fantascientifica in dieci episodi creata da Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) e interpretata da Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bigley, Allegra Edwards e Zainab Johnson.

Nella nostra recensione spoiler-free in anteprima raccontiamo di un mondo futuristico in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma. Ma la cosa più particolare è che gli umani possono scegliere di essere caricati in un aldilà virtuale nel momento in cui si avvicinano alla morte.

La serie segue le avventure di un giovane sviluppatore di app, Nathan Brown, che in punto di morte decide insieme alla superficiale fidanzata Ingrid di farsi caricare sul lussuoso aldilà dei suoi genitori, Lakeview. Qui Nathan incontra il suo angelo dell’assistenza clienti, Nora, inizialmente una guida ma col tempo anche amica e confidente che lo aiuta a navigare nella nuova estensione digitale della sua vita.

Il 15 marzo debutta poi la provocatoria docuserie The Last Narc, appuntamento in quattro episodi che racconta il rapimento e l’omicidio, nel 1985, dell’agente della DEA Enrique Kiki Camarena. The Last Narc è dunque la storia di un eroe caduto, degli uomini che lo hanno ucciso e di chi ha rischiato tutto per scoprire cosa fosse realmente successo e perché.

L’agente speciale Hector Berellez, a cui era stata assegnata l’indagine sull’omicidio di Camarena, esamina tutti gli strati del mito e della propaganda per rivelare la spaventosa verità su un complotto che spazia dai killing field messicani ai palazzi del potere a Washington, D.C.. Alla sua testimonianza si affiancano le dichiarazioni della vedova di Camarena e le rivelazioni di tre infiltrati nei cartelli di Guadalajara.

Tra le nuove serie tv su Prime Video a maggio 2020 anche Homecoming, di ritorno il 22 del mese con la seconda stagione, un nuovo mistero e una nuova protagonista, Janelle Monáe. Il suo personaggio si risveglia senza memoria su una barca in mezzo a un lago; non ha idea di come sia arrivata lì e non si ricorda chi è. Il tentativo di recuperare la sua identità la porta nel cuore del Geist Group, la compagnia che si occupa dell’iniziativa Homecoming.

Stephan James torna nel ruolo di Walter Cruz, che sta cercando di costruirsi una nuova vita e di riprendersi dai traumi della guerra e dal progetto Homecoming, quando si accorge che ne esiste una versione ancora più insidiosa. Hong Chau riprende invece il ruolo di Audrey Temple, una impiegata del Geist che si ritrova inaspettatamente ai vertici della compagnia.

Fra le new entry della serie creata da Eli Horowitz e Micah Bloomberg figurano invece l’attore premio Oscar Chris Cooper nei panni di Leonard Geist, eccentrico fondatore della compagnia, e l’attrice vincitrice di un Emmy Joan Cusack nel ruolo di Francine Bunda, militare e altrettanto eccentrica.

Il catalogo di serie tv su Prime Video a maggio si arricchisce inoltre di alcuni titoli non originali: la nona stagione di Shameless (1° maggio), le quattro stagioni di Battlestar Galactica (1° maggio), la prima stagione di The Orville (1° maggio), le sette stagioni di Futurama (1° maggio), le prime due stagioni di Secrets and Lies (4 maggio), le quattro stagioni di Ugly Betty (6 maggio).

Le nuove uscite attese su Prime Video nel mese di maggio includono anche film e documentari. Dal 4 maggio è disponibile Qua La Zampa 2, sequel del commovente Qua la Zampa, in cui l’amato cane Bailey trova una nuova sistemazione e forma un nuovo legame indistruttibile, in virtù del quale lui e le persone che ama si ritroveranno in situazioni inimmaginabili.

Debutta poi il 29 maggio Selah and the Spades. Nel suo primo lungometraggio la scrittrice e regista Tayarisha Poe propone una rappresentazione accresciuta degli equilibri adolescenziali. La storia si svolge nel piccolo mondo di un collegio d’élite della Pennsylvania, Haldwell, in cui il corpo studentesco è gestito da cinque fazioni.

La diciassettenne Selah Summers (Lovie Simone) dirige il gruppo più dominante, The Spades, con un’autorità irremovibile. Le tensioni tra le fazioni aumentano e quando il migliore amico e braccio destro di Selah, Maxxie (Jharrel Jerome) viene distratto da un nuovo amore.

