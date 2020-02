I migliori mouse wireless 2020: guida all’acquisto

I mouse senza fili sono modelli pratici e comodi da usare, dispositivi che consentono di non avere ingombri nella postazione, migliorando il comfort durante il lavoro e il gioco. In commercio si possono trovare sia modelli economici, con un prezzo inferiore a 15 euro per chi non vuole spendere troppo, altrimenti ci sono device di fascia media con un ottimo rapporto qualità-prezzo, oppure le periferiche top di gamma per chi ha bisogno di prestazioni elevate. Ecco alcuni dei migliori mouse wireless 2020 disponibili su Amazon.

Migliori mouse wireless sotto i 15 euro

Mouse wireless VicTsing

Disponibile nelle colorazioni nero, blu, bianco, rosa e con bordi rossi, Il VicTsing è uno dei mouse wireless più economici in vendita su Amazon, proposto ad un prezzo decisamente contenuto. Periferica semplice, ma funzionale, questo mouse senza fili ha un sensore ottico con sensibilità fino a 1600 DPI, un ricevitore nano USB, un peso ridotto e un design ultrasottile. L’installazione è istantanea e automatica grazie all’opzione plug & play, adattandosi senza problemi a sistemi operativi Windows e Mac OS. La trasmissione wireless a 2,4 GHz è piuttosto affidabile, con una distanza limite di 15 metri e una garanzia di 24 mesi.

Mouse wireless Tecknet Pro

Un mouse senza fili davvero economico è il Tecknet Pro, un modello caratterizzato da un design moderno ed elegante. Il cursore è in grado di offrire una sensibilità fino a 2600 DPI con 5 impostazioni intermedie, è prevista l’installazione semplificata tramite il sistema plug & play, con funzionalità Technology Co-Link che consente di mantenere un perfetto accoppiamento. La connettività è wireless a 2,4 GHz, con copertura fino a 15 metri e ricevitore nano USB, 24 mesi di garanzia ufficiale e alimentazione con due batterie AA tradizionali.

Mouse wireless Logitech M185

Un ottimo mouse wireless acquistabile spendendo veramente poco è il Logitech M185. Si tratta di un modello per ambidestri con uno stile pulito e funzionale, una struttura ergonomica e una buona qualità costruttiva complessiva. La connessione wireless a 2,4 GHz è precisa e affidabile, con funzionamento assicurato fino a una distanza di 10 metri, per una durata di 12 mesi con due semplici batterie AA da installare all’interno del dispositivo. Il mouse è subito pronto all’uso senza nessuna configurazione, con sistema plug & play e compatibilità universale con Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS; non manca il ricevitore nano USB e un cursore fino a 1000 DPI.

Migliori mouse wireless sotto i 60 euro

Mouse wireless Logitech M590

Tra i mouse wireless Amazon di fascia media, il Logitech M590 vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa periferica presenta uno stile moderno e originale, con una rotellina precisa e facile da controllare, una buona meccanica interna e un sensore ottico con sensibilità fino a 1000 DPI. Il dispositivo è compatibile con pc Windows e Mac OS, mentre la batteria garantisce una durata di circa 2 anni. La connettività prevede il collegamento Bluetooth e wireless a 2,4 GHz, con ricevitore USB Unifying, 7 pulsanti programmabili con il software Logitech Options e gestione simultanea di più device.

Mouse wireless Trust Verto

Con un design particolare e l’impugnatura verticale, un mouse senza fili piuttosto interessante è il Trust Verto, disponibile su Amazon a un prezzo veramente vantaggioso. Questo modello permette di lavorare a lungo con il pc senza stancare il polso e il braccio, mantenendo una posizione comoda e rilassata, soprattutto per utilizzare programmi di editing e software professionali. Il movimento è affidabile e preciso, con il sensore ottico e una sensibilità fino a 1200 DPI, ci sono 6 pulsanti che possono essere usati con il pollice, un ricevitore nano USB e un sistema di illuminazione a LED che rende il mouse più affascinate e moderno.

Mouse wireless Logitech G305 Lightspeed

In grado di offrire una sensibilità davvero elevata, il Logitech G305 Lightspeed è un mouse wireless affidabile adeguato per le attività lavorative e i videogiochi meno impegnativi. Il device presenta un sensore ottico con precisione fino a 12000 DPI, un peso di soli 99 grammi e un’autonomia di lunga durata, con alimentazione a batteria che assicura fino a 250 ore di gioco e una spia che indica quando la carica si sta esaurendo. Questo mouse della Logitech è dotato di una porta nano USB, ed è compatibile con Windows, Chrome OS e Mac OS, inoltre dispone di sei pulsanti programmabili per una configurazione personalizzata tramite piattaforma Logitech G Hub.

Migliori mouse wireless sopra i 60 euro

HMouse wireless Logitech MX Master

Tra i modelli top di gamma di mouse wireless, un dispositivo in grado di garantire alte prestazioni è il Logitech MX Master. Questa periferica avanzata mette a disposizione la connettività Bluetooth e wireless a 2,4 GHz, un ricevitore nano USB Unifying per collegare fino a 6 device, 5 pulsanti programmabili e un sistema di tracciamento laser con sensibilità fino a 1000 DPI. Il design è originale, con una struttura robusta e un corpo bombato, è compatibile con Windows e Mac OS, dotato di un doppio scroller a regolazione automatica e una mini rotella laterale da utilizzare con il pollice.

Mouse wireless Apple Magic Mouse 2

Uno dei migliori mouse Bluetooth senza fili è l’Apple Magic Mouse 2, caratterizzato da un design minimalista, un peso di appena 99 grammi e un rivestimento raffinato ed ergonomico. Il dispositivo funziona senza batterie, infatti è un modello ricaricabile con un cavo Lightning, per un’autonomia elevata e una ricarica davvero rapida. Il device è perfetto per lavorare con i pc della Apple, ottenendo una perfetta coordinazione tra il Mac e la periferica. La parte superiore è realizzata come un unico pezzo, per migliorare la presa e il look di questo mouse wireless, con superficie Multi-Touch per una navigazione più fluida e dinamica.

Mouse wireless Logitech MX Master 3

Il migliore mouse wireless 2020 è il Logitech MX Master 3, un device moderno e accattivante, con un design decisamente originale e unico. Questo mouse senza fili propone la connettività Bluetooth e wireless a 2,4 GHz, un sistema innovativo a scorrimento rapido con tecnologia elettromagnetica MagSpeed, un sensore ottico con sensibilità fino a 4000 DPI e una configurazione a 7 pulsanti programmabili. Il mouse è compatibile con Windows, Mac OS, Linux e iPadOS, con possibilità di collegare fino a tre dispositivi alla volta. Il Logitech MX Master 3 è ideale come puntatore per il lavoro, infatti sono disponibili impostazioni predefinite per una sincronizzazione ottimale, con tantissime app e programmi professionali.