Paolo Palumbo a Sanremo 2020, lo chef malato di SLA canta Io Sono Paolo

Mercoledì 5 febbraio arriva Paolo Palumbo a Sanremo 2020 come ospite della kermesse della Canzone Italiana, giunta quest’anno all’edizione 70.

Paolo Palumbo a Sanremo 2020

Paolo Palumbo partecipa alla seconda serata di Sanremo 2020 con il brano Io Sono Paolo, scritto da lui stesso e cantato insieme a Kumalibre con la direzione d’orchestra di Andrea Cutri.

A proposito della sua partecipazione a Sanremo, Paolo ha detto:

Voglio cantare la Sla a Sanremo. Voglio essere scomodo ma efficace. Amadeus è stato coraggioso a invitarmi e lo ringrazio. Inoltre ho un sogno nel cassetto. Vorrei costruire un centro polifunzionale per l’assistenza dei disabili in una località di mare in Sardegna, dove possiamo essere seguiti e possiamo rilassarci.

Il suo arrivo a Sanremo non è stato facile: Paolo Palumbo, infatti, ha dovuto viaggiare a bordo di un’ambulanza medicalizzata e cercare un alloggio che fosse adatto a tutte le sue esigenze, e in tutta questa avventura è stato sempre prezioso l’aiuto di suo fratello Rosario. In più, uno staff specializzato lo assiste per tutta la durata del suo soggiorno. Durante un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano lo chef sardo Paolo Palumbo ha affermato:

Certo sembra strano parlare di positività da una carrozzina ma è anche un buon modo per farsi ascoltare da un pubblico vasto. Non mi interessa muovere a pietà il cuore della gente ma solo stimolarne la sensibilità su alcuni temi che io ritengo fondamentali. Il tempo che abbiamo a disposizione nel corso della nostra vita veramente nessuno lo sa. Mai però abbandonarsi all’odio, anche se in questo periodo sembra più facile.

Chi è Paolo Palumbo

Paolo Palumbo nasce a Oristano nel 1997. Grande appassionato di cucina per eredità di suo padre, cuoco da sempre, Paolo decide di iscriversi all’Accademia di Gualtiero Marchesi per realizzare il suo sogno di diventare uno chef.

Mentre prepara gli esami di ammissione, però, accusa i primi problemi che durante gli accertamenti lo mettono di fronte a una triste verità: Paolo Palumbo soffre di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), ma nonostante questo decide di non interrompere il suo percorso.

Grazie all’aiuto del fratello Rosario, Paolo riesce ad accedere all’Accademia. Nonostante non sia più in grado di parlare, Paolo Palumbo a Sanremo 2020 si esibisce con un riproduttore vocale che attraverso un sensore ottico gli permette di avere una voce.

La sua lotta contro la SLA è anche un impegno attivo per i diritti dei pazienti affetti dalla sua stessa malattia. Durante il suo percorso ha anche incontrato l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama al quale ha regalato un libro: Sapori A Colori è una raccolta di ricette scritte appositamente per utenti disabili che in questo modo trovano gioia nei sapori del cibo. L’incontro tra lo chef sardo e l’ex presidente americano è avvenuto nel corso del Seeds & Chips Global Food Innovation Summit.

Il giovane sardo è anche molto attivo sui social.

Paolo Palumbo a Sanremo 2020 si esibisce durante la seconda serata mercoledì 5 febbraio come ospite, nello stesso giorno in cui saranno in gara 12 Campioni e 4 Nuove Proposte in diretta su Rai 1 dal Teatro dell’Ariston con la conduzione di Amadeus.