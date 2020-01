I migliori smartwatch Apple 2020: guida all’acquisto

I dispositivi indossabili sono sempre più richiesti e stanno vivendo un vero e proprio boom in questi ultimi anni, affermandosi tra i device elettronici più ricercati e apprezzati. Se da un lato sul mercato sono presenti smartwatch economici e di fascia media, come gli smartwatch Xiaomi e gli smartband Huawei, chi desidera un wearable top di gamma deve scegliere necessariamente uno smartwatch Apple.

Il marchio mette a disposizione ufficialmente i dispositivi della Serie 3 e 5, avendo rinunciato per una scelta di marketing alla commercializzazione dei device della Serie 4, troppo simili con il nuovissimo Apple Watch 5. Tuttavia, è possibile trovare gli smartwatch Apple delle tre serie su Amazon, con diverse offerte e promozioni interessanti per gli indossabili esclusivi del Brand americano. Ecco alcune informazioni utili su come scegliere il modello giusto e quali sono i migliori smartwatch Apple 2020 in commercio.

Smartwatch Apple: modelli, caratteristiche, pro e contro

Attualmente sul mercato è possibile trovare gli Apple Watch Serie 3, 4 e 5. La terza generazione rappresenta una tecnologia leggermente datata, sebbene sia ancora in grado di offrire un prodotto adeguato e funzionale, con un costo contenuto e diverse combinazioni estetiche. Le differenze tra l’Apple Watch 3 e 4 sono diverse: infatti quest’ultimo è più potente, vanta una maggiore autonomia e dispone addirittura di un sensore per l’elettrocardiogramma.

L’Apple Watch 4 è dotato anche di un display più grande, una migliore risoluzione, un audio potenziato e un’ottima connettività. Naturalmente per un device top di gamma bisogna optare per il Watch 5, uno smartwatch davvero esclusivo con tantissime varianti cromatiche, un’ampia scelta di cinturini e le collezioni Hermès e Nike. L’Apple Watch Serie 5 è il primo a montare un display always-on, allo stesso tempo presenta caratteristiche tecniche simili agli indossabili di quarta generazione.

In generale se stai cercando delle offerte Apple Watch vantaggiose, oppure non vuoi spendere una cifra elevata, devi optare per i device della Serie 3 e 4, apparecchi validi e caratterizzati da un buon rapporto qualità-prezzo. Se invece preferisci uno smartwatch di ultima generazione, ma sei disposto a investire una cifra considerevole, allora gli Apple Watch 5 sono sicuramente quanto di meglio disponibile oggi sul mercato. Vediamo quali sono i modelli migliori, tuttavia controlla sempre la presenza di offerte su Amazon perché sono disponibili spesso degli sconti molto interessanti.

Migliori smartwatch Apple 2020

Apple Watch 3

Lo smartwatch Apple più economico disponibile sul mercato è l’Apple Watch 3, un dispositivo di qualche anno fa, ma ancora piuttosto valido. Si tratta della terza generazione dei dispositivi wearable dell’azienda di Cupertino, caratterizzato da un prezzo relativamente basso rispetto agli standard della Apple. Il Watch 3 vanta un design moderno e minimalista, una cassa in alluminio e opzioni argento chiaro e grigio siderale, con un peso di 52 grammi circa e un display AMOLED touchscreen da 1,65 pollici con risoluzione 390×312 pixel.

Questo smartwatch Apple è dotato di una batteria agli ioni di litio da 279 mAh, in grado di assicurare fino a 18 ore di autonomia in conversazione. Inoltre, dispone del sistema operativo watchOS 4.0, con un processore dual core Apple W2, RAM da 0,77GB e memoria interna da 8GB. Non mancano la connettività Bluetooth 4.2 e i moduli Wi-Fi e GPS, per una perfetta localizzazione del device e una sincronizzazione adeguata con l’iPhone, oltre ovviamente al cardiofrequenzimetro.

Per quanto riguarda le funzionalità l’Apple Watch 3 propone uno schermo ottimizzato per gli allenamenti, per mostrare in ogni momento della giornata il numero dei passi percorsi, le calorie bruciate e minuti dedicati all’esercizio fisico. All’interno sono presenti diversi programmi di allenamento, per ricevere assistenza quando si praticano attività come lo yoga, il nuoto, la bicicletta e la corsa. La Serie 3 è compatibile con Apple Podcast e Apple Music, con funzione SOS per le emergenze.

Apple Watch 4

Uno smartwatch Apple di fascia media è la Serie 4, non più commercializzata direttamente dall’azienda americana ma ancora disponibile su Amazon. L’Apple Watch 4 è un dispositivo simile alla Serie 3, con cassa in alluminio, colorazione grigio siderale e un peso ridotto di appena 30 grammi. Questo indossabile offre un display Retina OLED touchscreen da 1,78 pollici, leggermente più grande rispetto al Watch 3, con risoluzione 448×368 pixel e vetro Ion-X rinforzato. All’interno è presente il sistema operativo watchOS 5, abbinato a un processore dual core S4 a 64 bit con 16GB di memoria, moduli GPS, GLONASS, QZSS e Galileo, connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi. Nel Watch 4 della Apple sono stati installati i sensori accelerometro, giroscopio e l’altimetro barometrico, con una batteria agli ioni di litio e autonomia di 18 ore in conversazione. Il dispositivo è resistente all’acqua e alle immersioni fino a 50 metri di profondità.

L’Apple Watch 4 può essere collegato con l’iPhone, tuttavia vanta diverse funzioni autonome. Ad esempio, il device propone opzioni di activity tracker complete, con cui personalizzare gli allenamenti e stabilire degli obiettivi da raggiungere per ogni giorno della settimana. Naturalmente ci sono il rilevatore del battito cardiaco, le notifiche, l’opzione Walkie-Talkie, la compatibilità con i comandi vocali tramite l’assistente Siri, i programmi per il workout e le chiamate SOS di emergenza.

Apple Watch 5

Il modello top di gamma tra gli smartwatch Apple è l’ultimo arrivato, ovvero la Serie 5. Si tratta di un wearable moderno e innovativo, con il nuovissimo display Retina always-on che finalmente permette di visualizzare in ogni momento l‘ora e il quadrante, funzionalità assente sui device precedenti. L’Apple Watch 5 mette a disposizione un look originale e accattivante, con tantissime varianti, colorazioni e materiali che consentono di personalizzare il proprio smartwatch.

Ad esempio, sono presenti nella gamma della Serie 5 layout con cassa in alluminio, acciaio inossidabile, ceramica e titanio, con cinturini Sport, Sport Loop, in pelle, acciaio inox in maglia milanese e i bellissimi cinturini firmati Hermès in pelle di vitello lavorata a mano. Le dimensioni della cassa vanno da 38 a 44 mm, con 14 combinazioni cromatiche differenti tra cui rosa, grigio, argento, azzurro, nero bianco e viola. Ovviamente il prezzo dell’Apple Watch 5 è elevato, soprattutto nei modelli più esclusivi.

Le caratteristiche tecniche vedono un display da 1,78 touchscreen, funzione GPS + cellular per inserire una scheda SIM e utilizzarlo come uno smartphone, modulo Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e un poderoso processore dual core a 64 bit, con sistema operativo watchOS 6. L’Apple Watch 5 è dotato di un cardiofrequenzimetro ottico, compatibilità con Apple Pay, chiamate SOS, accesso all’Apple Store per scaricare le app, bussola e supporto per Apple Music. Ci sono anche le funzioni per gli allenamenti, dal contapassi al calcolo delle calorie, fino ai programmi specifici per lo sport con parametri dettagliati.