Migliori controller joystick per PS4: modelli, caratteristiche e prezzi

La Playstation 4 è una delle console più vendute del momento, tuttavia per garantire un’esperienza di gioco adeguata è necessario comprare un controller di buona qualità. In commercio si possono trovare tantissimi dispositivi compatibili, con prodotti economici, di fascia media e più esclusivi, per chi desidera un joystick veramente performante. Vediamo subito quali sono i migliori controller per PS4, analizzandone le caratteristiche tecniche, le prestazioni e soprattutto il prezzo.

Nacon Compact

Se stai cercando un joystick economico per la PS4, il Nacon Compact offre un prezzo d’acquisto di appena 29,99 euro. Il controller è disponibile in varie colorazioni, blu, grigio, nero, rosso e arancione, con un design semplice ma funzionale e una struttura minimalista e robusta. Il device ha due sistemi di vibrazione, indicatori a LED, un touch pad centrale ed è compatibile anche con il pc. È presente il cavo di collegamento per la console, allo stesso tempo è equipaggiato con la funzionalità wireless, con jack per le cuffie e superficie soft touch.

Offerta Nacon Compact Controller, Blu - PlayStation 4 Superficie soft touch per un'aderenza perfetta

2 motori di vibrazione

PowerLead Controller

Compatibile con PS4, PS3 e pc, il joystick PowerLead è un giusto compromesso tra qualità e prezzo. Tra le caratteristiche abbiamo la doppia vibrazione, il joypad con superficie tattile, il sensore di accelerazione 3D, il giroscopio e la porta per collegare le cuffie. La connessione wireless e il Bluetooth assicurano una buona connettività, con un segnale che non soffre particolari interferenze, mentre il design curato garantisce una presa salda e confortevole. All’interno delle confezione viene venduto anche il cavo USB, con un costo di 37,99 euro.

PowerLead Controller per PS4, Wireless Gamepad per Playstation 4 / per... Compatibile con console PS4, console PS3 e PC. Supporta le funzioni...

Viene adottata la tecnologia di connessione wireless ad alte...

Hori Controller

Se vuoi acquistare un joystick per PS4 Bluetooth e wireless, l’Hori Controller è decisamente un prodotto affidabile. Realizzato in collaborazione con Sony, per creare un controller economico perfetto per la Playstation 4, il device vanta una struttura asimmetrica con stick analogici, design ergonomico e una sensazione confortevole al tatto. I grilletti L1 e L2 sono precisi e di buona qualità, è presente una porta micro-USB, un grip migliorato rispetto ai modelli precedenti ed è inclusa la licenza Sony, che garantisce l’aggiornamento dei firmware, il tutto con un prezzo di circa 43 euro.

Nacon Controller Asimmetrico Wireless

Un controller per la Playstation 4 che non richiede una spesa eccessiva è il Nacon Controller Asimmetrico Wireless, un modello con un prezzo di 43 euro su Amazon. La portata è di circa 7 metri, con un’autonomia di 7 ore, connettività Bluetooth per giocare in modalità wireless dei grilletti piuttosto ampi e spaziosi, che risultano abbastanza comodi da usare. Purtroppo, è necessario utilizzare un dongle, allo stesso tempo è compreso nella confezione il cavo per le cuffie e il controller propone un eccellente sistema di vibrazioni.

Offerta Controller Wireless Asimmetrico - PlayStation 4 - Classics -... Ricevitore Bluetooth USB per giocare in modalità wireless e...

Autonomia in uso: fino a 7 ore

Sony Playstation Dualshock 4 Pro

Tra i migliori controller per PS4 su Amazon di fascia economica c’è il Sony Playstation Dualshock 4 Pro, un dispositivo semplice ma funzionale. Si tratta del joystick ufficiale di casa Playstation, in grado di offrire una buona ergonomia e levette abbastanza precise, grazie ai miglioramenti apportati sugli ultimi modelli di questa versione. La connettività è Bluetooth e USB, con porta per le cuffie stereo, un peso contenuto di 210 grammi e compatibilità anche con pc Windows e Mac, con un prezzo di vendita di appena 50 euro.

Offerta PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero Il touch pad è trasparente, lascia intravedere la barra luminosa

Le superfici a contatto con le mani hanno texture con maggiore grip

Nacon Revolution Pro 2

Un buon joystick per PS4 è il Nacon Revolution Pro 2, che propone 4 pulsanti extra, una presa per le cuffie, connessione USB e la perfetta compatibilità con la console Playstation 4. I materiali costruttivi sono di buona qualità, con stick analogici regolabili e una tastiera abbastanza precisa, senza dimenticare i 4 tasti aggiuntivi regolabili tramite software. Nel complesso si tratta di un controller con un ottimo rapporto qualità-prezzo, con pulsanti precisi e trigger configurabili, il tutto a un costo di 90 euro circa.

Offerta Nacon Revolution Pro Controller 2, Nero - PlayStation 4 Due stick analogici con 46 di ampiezza per avere la massima precisione

3 metri di cavo USB Type-C

Nacon Revolution Unlimited Pro

Tra i controller più venduti su Amazon per la PS4, il Nacon Revolution Unlimited Pro è un dispositivo di eccellente qualità, che mette a disposizione tutto ciò che serve per giocare in maniera ottimale. La modalità wireless permette di rimanere a una distanza massima di 7 metri, inoltre sono presenti il sensore di inclinazione e il ricevitore Bluetooth. Gli stick sono personalizzabili con regolazione a 30, 38 e 45°, l’ergonomia è stata ulteriormente migliorata rispetto al modello standard, così come l’impugnatura che rimane sempre stabile e comoda. Il prezzo di listino di questo joystick è di 114,99 euro, tuttavia si possono trovare diverse offerte e promozioni interessanti.

Offerta Nacon Revolution Unlimited Pro Controller - Playstation 4 Modalità Wireless fino a 7 metri. Ricevitore Bluetooth con sensore di...

Supporto per audio e chat sia in modalità wireless che wired.

Razer Riju Tournament Edition

Tra i controller di fascia media per i joystick di PS4 troviamo il Razer Riju Tournament Edition, decisamente un dispositivo competitivo con un prezzo di appena 123 euro su Amazon. A seconda delle preferenze si può utilizzare il classico cavo oppure la modalità wireless, con un’impostazione asimmetrica per quanto riguarda le levette analogiche, con pulsanti che possono essere regolati direttamente dall’applicazione ufficiale, compatibile con device Android e iOS. Bella la pulsantiera e gradevole il design, con una struttura ergonomica piuttosto comoda durante il gioco.

Razer Raiju Mobile

Un joystick veramente funzionale per la Playstation 4 è il Razer Raiju Mobile, proposto con un costo a partire da 177 euro. Oltre al layout ergonomico pensato appositamente per chi gioca per diverse ore, il dispositivo ha un supporto regolabile per lo smartphone, per configurare l’angolazione desiderata in base alle proprie esigenze. I pulsanti sono ammortizzati con feedback tattile, è disponibile la configurazione tramite app, la modalità Hair Trigger e la personalizzazione direttamente dal software, oltre naturalmente alla connettività Bluetooth.

Razer Raiju Mobile Controller Mobile di Gioco Layout ergonomico dei pulsanti multifunzione per un controllo esperto...

Modalità di attivazione dei capelli per il vantaggio competitivo

Come scegliere il controller giusto per la PS4?

Come abbiamo visto esistono diversi modelli di controller joystick per PS4, a partire dal punto di riferimento del settore, il dispositivo ufficiale della Sony Dualshock 4. Ovviamente la scelta va fatta in base al budget a disposizione, optando per prodotti più economici oppure di fascia media o alta, in base alle proprie esigenze. I device wireless sono piuttosto comodi, tuttavia hanno dei tempi di latenza superiori, quindi i controller con cavo rimangono in assoluto i più affidabili e precisi. Infine, è importante verificare la licenza Sony, per comprare un prodotto compatibile e perfettamente funzionante con qualsiasi gioco della Playstation 4.