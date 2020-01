I giochi PS4 in uscita nel 2020

Sebbene l’anno sia appena iniziato, nelle prossime settimane arriveranno alcuni dei migliori giochi per PS4 del 2020, quindi non farti scappare la possibilità del preordine su Amazon, soprattutto per i titoli con prezzo minimo garantito. Ecco quali sono su PS4 i giochi in uscita nel 2020, con una vera sorpresa finale per intenditori.

Non sai come funziona Amazon pre-order?

Non tutti conoscono il servizio di prenotazione di Amazon, una funzionalità con la quale è possibile fare un preordine di alcuni prodotti non ancora presenti all’interno dell’e-commerce. Si tratta di un’opzione molto semplice, infatti l’azienda mette a disposizione una lista dettagliata di alcuni articoli che stanno per uscire, oppure che verranno lanciati nel portale entro 2 o 3 mesi al massimo. In questo modo chiunque può dare un’occhiata alle novità in arrivo, per capire se c’è qualcosa che fa per lui.



In tal caso basta prenotare subito con il pre-order, poi una volta raggiunta la data di rilascio si riceverà il prodotto direttamente a casa. Se sei un cliente Amazon Prime questo servizio è gratuito, quindi non devi pagare nulla per la prenotazione dei nuovi giochi di PS4, ad esempio, o su qualsiasi altro pre-ordine. Se invece non sei un utente Prime è consigliabile iscriversi subito, poiché i vantaggi del pacchetto Prime sono veramente tanti.

Ad esempio, puoi ottenere consegne gratuite su milioni di prodotti, spedizioni rapide entro 24/48 ore, l’accesso a Prime Video , Amazon Music, Prime Reading, Twitch Prime e persino al cloud Amazon Photos. Altrimenti paghi 3 euro per ogni prenotazione di prodotto, dunque se pensi di usare spesso questa opzione non è molto conveniente non sottoscrivere l’abbonamento Amazon Prime. In entrambi i casi ciò che importa sono i nuovi giochi per PS4, quindi vediamo subito i migliori in uscita nel 2020.

Blair Witch (31 gennaio 2020)

Se vuoi un videogames davvero spaventoso allora il 31 gennaio 2020 preparati, perché tra le nuove uscite PS4 arriverà Blair Witch per Playstation 4. Intanto se hai abbastanza coraggio puoi sempre fare la prenotazione su Amazon, utilizzando l’opzione di preordine, dando un’occhiata al trailer su YouTube. Il titolo è già disponibile per Xbox One e pc, perciò mancava soltanto la PS4 in questo luogo di terrore, un’avventura inquietante per un gameplay da brividi.

Blair Witch - PlayStation 4 Una storia originale ispirata alla tradizione cinematografica di Blair...

Concepito da bloober team, le menti Creative dietro al tanto acclamato...

Street Fighter V Champion Edition (14 febbraio 2020)

Per il momento puoi fare il preordine su Amazon, perché tra i giochi PS4 in uscita il 14 febbraio 2020 arriva anche Street Fighter V Champion Edition . Lanciato nel 2016, Street Fighter V ha subito ottenuto molto successo, conquistando letteralmente il pubblico del gaming. Adesso tra poco sarà possibile fare l’upgrade alla Champion Edition, con un totale di 40 personaggi per un gameplay di scontri incredibile, con grafica HD e tutta la collezione di ambientazioni delle ultime versioni di Street Fighter V finalmente insieme.

Street Fighter V CHAMPION Ed. - PlayStation 4 Questa versione di Street Fighter V include 40 personaggi, 34 livelli...

11 nuovi sfidanti (incluso Gill) sono stati aggiunti al gioco

Marvel’s Iron Man VR (28 febbraio 2020)

Tra i giochi in uscita per PS4 c’è Marvel’s Iron Man VR , un titolo sul quale c’è sicuramente grande attesa. In arrivo il 28 febbraio 2020, se vuoi al momento è disponibile il preordine Amazon, con cui puoi assicurarti una copia del videogames e attivare anche l’opzione di prenotazione al prezzo minimo garantito. Basato sul famoso film legato ai supereroi della Marvel, il gioco è un vero e proprio action game con la realtà virtuale immersiva di Playstation VR, che si preannuncia già un successo.

Offerta Marvel's Iron Man VR - PlayStation 4 Per la prima volta, un titolo AAA firmato Marvel da giocare su PS VR

Una storia originale e coinvolgente che farà sentire il giocatore...

Darksiders Genesis (14 febbraio 2020)

Il capitolo della nuova serie di Darksiders Genesis è disponibile in preordine su Amazon e in arrivo il 14 febbraio per Playstation 4. Il trailer è stato reso ufficiale e pubblicato da HQ Nordic, tuttavia non mostra profondi cambiamenti nell’essenza del gioco. Nuovissima invece la trama, infatti si ritorna indietro nel tempo prima che avesse inizio il capitolo numero 1, con Lucifero vero protagonista del caos che regna. Con il nuovo gameplay sarà possibile impersonare Guerra, oppure optare per Conflitto armato delle sue fedelissime pistole Redemption e Mercy.

Darksiders Genesis - PlayStation 4 Annienta angeli e demoni nei panni del Cavaliere Pistolero conflitto,...

Passa istantaneamente dal potente spadaccino guerra a conflitto in una...

Pillars of Eternity II: Deadfire (28 gennaio 2020)

In uscita tra i giochi PS4 c’è Pillars of Eternity II: Deadfire , prenotabile su Amazon con il servizio pre-order e prezzo minimo garantito, previsto per il rilascio il 28 gennaio 2020. Si tratta di uno straordinario RPG realizzato da Obsidian, del quale è stata realizzata una versione completamente aggiornata e completa. Sicuramente chi non ha molto tempo per giocare non deve neanche iniziare il gameplay, con una durata preannunciata di circa 100 ore complessive. Ottima la grafica e i dettagli di un gioco che fino ad oggi è stato avvincente ed emozionante.

Offerta Pillars of Eternity II: Deadfire - PlayStation 4 Immergiti in un'esperienza di gioco per RPG da giocatore singolo più...

Costruisci il tuo gruppo e personalizza i tuoi compagni: scegli tra 7...

The Yakuza Remastered Collection – Day-One Edition (11 febbraio 2020)

Con il rilascio di Yakuza 5, l’11 febbraio si chiuderà il gameplay di The Yakuza Remastered Collection – Day One Edition , dopo che il 29 ottobre era arrivata Yakuza 4 ed erano già state proposte le prime 3. Finalmente le 5 Yakuza per i giochi di PS4 sono riunite, quindi se vuoi essere il primo a completare la serie prenota subito il titolo su Amazon pre-order. Si tratta della versione fisica del videogioco, disponibile anche in formato digitale, la quale presenta aggiornamenti grafici importanti e l’intera storia, per un’edizione decisamente da collezione, da mettere in cima ai giochi per Playstation4.

The Yakuza Remastered Collection - Day-One - PlayStation 4 Contiene Yakuza 3, Yakuza 4 & Yakuza 5 in due dischi

I giocatori possono ora immergersi nella storia completa del dragone...

Darksiders Genesis Nephilim Edition – Collector’s Limited (14 febbraio 2020)

Se sei un vero fan di Darkside Genesis devi iniziare a mettere dei soldi da parte. Il 14 febbraio arriva infatti tra le nuove uscite per PS4 Darksiders Genesis Nephilim Edition – Collector’s Limited , un cofanetto da collezione davvero unico, il cui prezzo sarà come previsto decisamente elevato, probabilmente di poco sotto i 400 euro. All’interno tutto il meglio del mondo Darkside Genesis, dal titolo per PS4 ovviamente a una statuetta di Conflitto alta 22,5 cm, un artbook speciale, sticker del gameplay, colonna sonora integrale, steelbook collezionabile e il gioco da tavola Darksiders: The Forbidden Land.