Possibile aspetto di LG G9, top di gamma in uscita al MWC 2020 (foto)

Eravate in attesa di ricevere notizie su LG G9? Finalmente possiamo accontentarvi. OnLeaks ne ha divulgato i primi render basati su disegni CAD. Non dovrebbe mancare il notch al dispositivo, per l’alloggio della fotocamera frontale, che sarà a forma di ‘U’. Le cornici sembrano essere state assottigliate rispetto alla precedente generazione, così com’è cresciuto il rapporto screen-to-body. La diagonale del pannello pare essere compresa tra i 6.7 ed i 6.9 pollici, con il sensore di impronte digitali collocato al di sotto. Il device dovrebbe misurare 169,4×77,6×8,8mm con uno spessore di 9.4mm per via della fotocamera non propriamente a filo di scocca.

So… As my first 2020 leak, here comes your very first look at which I assume will be launched as the #LGG8 successor and thus, the #LGG9 I guess…



360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Cashkarocom -> https://t.co/YzBRZ36YrV pic.twitter.com/HWguSeQHrG — Steve H.McFly (@OnLeaks) January 3, 2020

Notiamo anche la porta USB-C, il pulsante dedicato a Google Assistant ed il jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore è composta da quattro sensori disposti in senso orizzontale, con un dual flash LED integrato. Non possiamo aggiungere altre informazioni a quanto già sopra riportato, anche se almeno adesso il presunto design di LG G9 è stato in parte svelato dai disegni CAD da cui sono stati poi elaborati i render ufficiosi (che vi alleghiamo a seguire in una corposa galleria fotografica).

Vi consigliamo di dare uno sguardo anche al video, che renderà ancor meglio l’idea dell’aspetto estetico che potrebbe contraddistinguere il prossimo top di gamma del produttore coreano. LG G9 dovrebbe debuttare a ridosso del MWC 2020 di Barcellona, in programma per la fine di febbraio. Mancano all’incirca un paio di mesi (anche qualcosa in meno) per l’evento spagnolo, a margine del quale dovremmo assistere anche alla presentazione dei Samsung Galaxy S11, oltre che di una lunga serie di altri dispositivo di cui non stiamo qui a dirvi. Intanto fateci sapere cosa ne pensate di LG G9 (ammesso e non concesso sia come nei render a seguire).