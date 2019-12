I migliori monitor 4K da gaming: quale acquistare?

L’evoluzione dei videogiochi moderni richiede un supporto video adeguato, per questo motivo è necessario acquistare un monitor 4K in grado di offrire una qualità elevata. Questi dispositivi forniscono un’esperienza di gioco di alto livello, in grado di ottimizzare soprattutto gli sparatutto e gli RPG più complessi, con immagini fluide e dettagli iperrealistici per una sequenza video dinamica. Passare dal Full HD all’Ultra HD 4K consente di migliorare notevolmente la qualità dei giochi, valorizzando al meglio l’investimento fatto per l’acquisto della console e dei titoli.

In commercio puoi trovare monitor da gaming 4K ancora abbastanza costosi, tuttavia sono presenti alcuni modelli con prezzi compresi tra 200 e 300 euro, che permettono di comprare uno schermo con un buon rapporto qualità-prezzo. In alternativa puoi optare per i device di fascia media con prezzi da 300 a 400 euro, fino ad arrivare ai top di gamma con un costo al di sopra dei 450 euro. Ecco la nostra selezione dei migliori monitor 4K da gaming, per garantire una modalità di gioco senza precedenti.

Migliori monitor 4K da gaming sotto i 300 euro

Monitor gaming Samsung U28E590D

Un ottimo monitor 4K da gaming è il Samsung U28E590D , caratterizzato da un prezzo non eccessivo per chi non vuole spendere troppo. Questo modello presenta uno schermo da 28 pollici, con definizione Ultra HD realistica e risoluzione 3840×2160 pixel, perfetta per i videogiochi moderni. I dettagli sono veramente nitidi e precisi, con 1 miliardo di colori e una qualità dell’immagine di altissimo livello. Inoltre, grazie al FreeSync di AMD l’aggiornamento grafico è dinamico, per ridurre stuttering e tearing e assicurare una fluidità di gioco adeguata. È presente il supporto per l’HDMI, prestazioni in multitasking e l’adattatore VESA 75×75, per inclinare lo schermo avanti o indietro.

Monitor gaming Asus MG28UQ

Se stai cercando un monitor da gaming 4K che costi meno di 300 euro, un dispositivo indicato è l’Asus MG28UQ . Si tratta di uno schermo di ultima generazione da 28 pollici, in grado di offrire una definizione UHD con risoluzione 3840×2160 pixel, una densità di 157 ppi e immagine realistiche ultra-dettagliate. La connettività mette a disposizione porte USB 3.0, HDMI v2.0 e due HDMI 1,4, con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e ricarica dei dispositivi mobili durante il gioco. Il tempo di risposta è di appena 1 secondo, perciò questo monitor è adatto anche ai giochi più complessi, con un allineamento regolabile per i giochi in multi-display e tecnologia Asus GameVisual con 6 modalità di visualizzazione.

Monitor gaming LG 27UD59

Tra i migliori monitor 4K per il gaming troviamo anche il modello LG 27UD59 , il cui prezzo è soltanto poco più elevato rispetto ai dispositivi Asus e Samsung appena presentati. Anche in questo caso lo schermo da 27pollici supporta la definizione 4K in Ultra HD, con una risoluzione di 3840×2160 pixel ed elaborazione grafica tramite tecnologia AMD FreeSync. Il monitor è compatibile con HDCP 2.2, per visualizzare senza problemi giochi 4K in streaming e i nuovissimi Blu Ray UHD. Tramite la funzionalità Black Stabilizer la visibilità è sempre ottimale, un aspetto importante specialmente negli sparatutto, con software OnScreen Control 2.0 per la configurazione delle impostazioni in maniera semplice e veloce.

Migliori monitor 4K da gaming di fascia media sotto i 400 euro

Monitor gaming BenQ EL2870U

Un eccellente monitor da gaming 4K è il BenQ EL2870U , composto da uno schermo da 28 pollici che garantisce un tempo di risposta di appena 1 secondo. Il dispositivo con illuminazione a LED supporta il 4K e la definizione UHD, per una qualità video iperrealistica grazie all’integrazione delle tecnologia HDR dinamica. Nelle impostazioni si possono configurare 4 modalità, per adattare la luminosità e l’HDR al tipo di gioco in riproduzione, migliorando la nitidezza e il contrasto dell’immagine. Sono presenti due porte HDMI 2.0 e una DP 1.4, la tecnologia Eye-Care per salvaguardare la vista durante l’esposizione prolungata, con AMD FreeSync per i giochi più dinamici e in alta definizione.

Monitor gaming Samsung U28H750

Per divertirsi con i giochi più complessi di ultima generazione, una soluzione adeguata è acquistare il monitor 4K Samsung U28H750 . Si tratta in particolare di uno schermo progettato per supportare il gaming 4K, attraverso uno schermo da 28 pollici con definizione Ultra HD e risoluzione di 3840×2160 pixel, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e tempo di risposta di 1 secondo. Il dispositivo propone un colore espressivo e dettagliato, l’integrazione con la tecnologia AMD FreeSync e la funzionalità Picture-in-Picture, per collegare fino a 2 device allo stesso tempo senza perdere la qualità dell’immagine. Le porte sono HDMI 2.0, per una connettività precisa e senza latenze.

Monitor gaming LG 32UK550

Salendo di prezzo, con un costo di poco meno di 400 euro è disponibile il monitor da gaming in 4K LG 32UK550 , uno schermo da ben 32 pollici con definizione Ultra HD. Questo device propone speaker integrati nella struttura con potenza nominale di 10W, tecnologia dinamica HDR 10 e la possibilità di regolare il display in altezza. La gamma cromatica è veramente elevata, con DCI-P3 per la riproduzione fedele dei colori, perfettamente calibrati per rispettare la qualità originale. Lo schermo è multitasking, con porte HDMI 2.0, tecnologia Radeon FreeSync e una risoluzione di 3840×2160 pixel.

Migliori monitor 4K da gaming top di gamma sopra i 400 euro

Monitor gaming BenQ EW3270U

Uno dei migliori monitor 4K da gaming in assoluto è il BenQ EW3270U , un dispositivo top di gamma con schermo da 32 pollici, definizione 4K UHD e integrazione della tecnologia dinamica HDR. L’illuminazione a LED è davvero precisa e funzionale, inoltre la funzionalità Brightness Intelligence Plus Technology permette di personalizzare ogni dettaglio, dalla luminosità alla temperatura del colore, per adeguare le prestazioni del video alle proprie esigenze. Sono presenti le porte USB-C, diverse entrate HDMI 2.0 e la classica DisplayPort, soluzione ideale per connettere più dispositivi allo stesso tempo, con tecnologia AMD FreeSync, Smart Focus e Eye-Care per preservare la vista.

Monitor gaming Predator XB271HK

Vero top di gamma nel settore, il miglior monitor gaming 4K è senza dubbio il Predator XB271HK . Questo schermo da 27 pollici vanta un prezzo elevato, tuttavia mette a disposizione il supporto per la definizione 4K Ultra HD, una densità di 300 ppi e una fluidità delle immagini eccezionale. Vero punto di forza è la tecnologia NVIDIA G-Sync, per un’esperienza di gioco realistica con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Progettato appositamente per i videogiochi moderni, il monitor prevede funzionalità specifiche per l’ottimizzazione del mirino, per profili di gioco personalizzati tramite l’opzione Predator GameView.