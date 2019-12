Ufficiale il Samsung Galaxy A01, dopo i Galaxy A51 e A71

Dopo avervi già parlato dei Samsung Galaxy A51 e A71, eccoci qui oggi pronti a darvi notizie sul Samsung Galaxy A01, un altro dispositivo di recente ufficializzato dal produttore sudcoreano, come si evince in questa pagina di supporto. Il telefono adotta un processore octa-core (quad da 1,95GHz + quad da 1,45GHz), ha dimensioni di 146.3 x 70.86 x 8.34mm ed uno schermo Infinity-V da 5.7 pollici con risoluzione HD+. La fotocamera posteriore è composta da due sensori, uno principale da 13MP (apertura f/2.2) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale, invece, si compone di un unico tiratore da 5MP (apertura f/2.0).

Il Samsung galaxy A01 ha una batteria da 3000mAh, 6/8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Gli slot sono 3, 2 Nano SIM ed uno microSD. Il device include i sensori di prossimità, luminosità e l’accelerometro. Non manca la radio FM. Le colorazioni disponibili sono nera, blu e rossa. Non sappiamo ancora darvi indicazioni sui tempi di commercializzazione, né tanto meno sul prezzo di vendita (contiamo di divulgarvi queste informazioni al più presto possibile). Si aggiunge così un altro tassello alla linea dei Galaxy A 2020 (nonostante siano dispositivi presentati nel 2019, non si possono definire diversamente), pronta ad assumere contorni ben più interessanti rispetto a quelli che l’hanno contraddistinta in passato.

Sappiamo trattasi di terminali destinati alla fascia media del mercato, talvolta anche medio-bassa a seconda del modello preso in riferimento, ma il produttore asiatico sta dimostrando di volere, in qualche modo, alzare l’asticella (almeno questo è il sentore che ci ha trasmesso). A voi il Samsung Galaxy A01 fa curiosità, o magari preferite i Samsung Galaxy A51 e A71 presentati giorni fa? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.