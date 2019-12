I migliori droni per iniziare: guida all’acquisto

Vuoi sperimentare anche tu il volo con i droni? I quadricotteri sono tra i dispositivi più apprezzati e interessanti del momento, in grado di emozionare bambini e adulti, grazie alla possibilità di effettuare delle riprese video mozzafiato, con inquadrature uniche dall’alto. Se hai deciso di imparare a guida un drone, però, devi acquistare un modello adeguato alle tue capacità. Ecco quali sono i migliori droni per iniziare e come scegliere quello giusto.

Quale drone comprare per iniziare?

I droni sono macchine particolarmente complesse, infatti per imparare a far volare un quadricottero è necessaria un po’ d’esperienza. Per questo motivo come drone per iniziare è importante scegliere un modello abbastanza economico, ottenendo due vantaggi allo stesso tempo: da un lato, se dopo un po’ ci si stufa del dispositivo, la spesa non sarà stata elevata, dall’altro se si rompe o si rovina irreparabilmente a causa dell’inesperienza alla guida, la perdita non sarà eccessiva.

Anche i droni più economici offrono comunque delle discrete funzionalità, anzi, sono la soluzione perfetta per capire come volano questi apparecchi. Guida un drone può sembrare facile, ma non lo è. Bisogna, infatti, imparare a gestire le raffiche di vento, effettuare le manovre giuste, stabilizzare la macchina per ottenere immagini nitide, oltre alla parte più difficile di tutte: l’atterraggio. In generale è consigliabile optare per dispositivi robusti, con una buona autonomia e un controller semplice da gestire.

I migliori droni per iniziare sotto i 100 euro

Mini drone AT-66 RC

Se stai cercando un drone da regalare a un bambino, oppure vuoi soltanto divertirti un po’ nel tempo libero e imparare a far volare questi apparecchi, un quadricottero indicato è l’AT-66 RC. Questo dispositivo è veramente economico, perciò è possibile affrontare il volo con una certa tranquillità, senza particolari preoccupazioni. La struttura è in plastica, con un controller semplice e 3 modalità di velocità, più un comodo pulsante che aiuta durante il decollo e l’atterraggio. Con questo drone giocattolo è possibile divertirsi in casa, mentre le batterie si ricaricano tramite cavetto USB in dotazione.

Offerta Mini Drone per Bambini e Principianti AT-66 RC Quadcopter Droni... InteressantePrestazioni di Flip 3D a 360 °, una fantastica...

Facile da controllareCon Altitude Hold, Modalità senza testa, Decollo...

Mini Drone Potensic

Un modello leggermente più avanzato, ma comunque economico, è il mini drone Potensic, un quadricottero dotato di una telecamera e connettività Wi-Fi. Questo dispositivo è adatto ai bambini e ai principianti, dispone di una batteria ricaricabile removibile e un comodo pulsante che aiuta nel decollo e nell’atterraggio. Ottima scelta per spendere poco e imparare a guida un drone, il velivolo è comandato da un controller sul quale collocare il proprio smartphone, per visualizzare le immagini della camera a bordo, scattare foto e controllare il movimento con i due joystick. Inoltre, tramite l’app si può impostare un piano di volo, che l’apparecchio seguirà automaticamente.

Potensic Mini Drone con Telecamera Telecomando Quadricottero WiFi... Funzione di mantenimento altitudine integrata, il drone è dotato dei...

Funziona intelligente per principianti: Se si sente difficile avviare...

Drone AKASO A300

Salendo di prezzo, un drone per iniziare è il quadricottero AKASO A300. Si tratta di un modello semplice e funzionale, con una camera che permette di registrare video live con una risoluzione di 1080 pixel. Le immagini sono visibili tramite l’apposita app, da installare all’interno del proprio smartphone, inserendo quest’ultimo nel supporto del controller. Le braccia del drone sono ripieghevoli, per trasportarlo senza ingombri di spazio, in più è disponibile una funzionalità che semplifica il ritorno del velivolo. L’app è compatibile con dispositivi Android e iOS, mentre l’autonomia di volo arriva fino a 12 minuti e copre una distanza di 60 metri.

Offerta AKASO A300 Drone portatile con doppia camera Quadricottero pieghevole... 【Telecamera HD & Trasmissione in tempo reale FPV】: il drone dotato...

【Mantenimento altitudine & Nn tasto decollo / atterraggio】: in...

Drone Eachine E58

Tra i migliori droni per iniziare c’è l’Eachine E58, un velivolo abbastanza semplice da controllare, ma in grado di offrire alcune funzionalità avanzate. Ad esempio, il quadricottero monta una fotocamera con grandangolare da 2MP, con funzione di registrazione video e risoluzione di 720 pixel. La struttura prevede braccia pieghevoli per ridurre l’ingombro e trasportarlo facilmente, inoltre è possibile impostare l’altitudine con un apposito tasto. Il controller ha un design ergonomico per una presa salda e sicura, è presente la connettività wireless e una batteria da 500 mAh, per un’autonomia di volo di 10 minuti e una distanza massima di 100 metri.

Offerta EACHINE Drone con Telecamera, E58 Pieghevole Drone con WiFi FPV HD... FOTOCAMERA GRANANGOLARE DA 2,0 MP: Con la videocamera grandangolare...

ALTITUDE HODE: impostare l'altitudine con la pressione di un solo...

Migliori droni per iniziare sopra i 100 euro

Drone Hubsan H501S X4 Pro

Considerato un drone perfetto per cominciare, l’Hubsan X4 Pro è un modello avanzato, ma adatto anche ai principianti, con un prezzo non eccessivo che rende l’apprendimento piuttosto sicuro. Il velivolo presenta una fotocamera da 1080 pixel, un controller con schermo LCD da 3,7 pollici, batterie da 1300 mAh, un’autonomia di volo fino a 20 minuti e una distanza di 400 metri. Stiamo parlando quindi di un quadricottero intermedio, per chi vuole acquistare un dispositivo semplice da utilizzare, ma con il quale è possibile divertirsi dopo averne capito il funzionamento. Tra le funzionalità c’è il volo in orbita, la connettività Wi-Fi e GPS, oltre a un joystick davvero comodo e completo, con comandi funzionali e reattivi.

Offerta HUBSAN H501S X4 PRO Brushless FPV Droni Quadricotteri GPS Fotocamera... La distinzione tra H501S edizione standard ed edizione alta risiede al...

1080P Fotocamera ad alta definizione

Drone Potensic T35

Quadricottero indicato per un principiante, il drone Potensic T35 è un velivolo di fascia media, caratterizzato da un eccellente rapporto qualità-prezzo e diverse funzionalità interessanti. La telecamera installata a bordo ha una risoluzione HD a 1920×1080 pixel, un obiettivo grandangolare da 120°, un giroscopio a 9 assi resistente e stabile e un peso di circa 700 grammi. Il tempo di volo arriva fino a 20 minuti, con dimensioni da aperto di 420 x 170 mm, sistema a bracci pieghevoli e modalità senza testa, una soluzione tecnica che rende il controllo più semplice soprattutto in presenza di vento. La velocità può essere impostata in base al livello: da principiante a esperto.

Potensic Drone GPS con Telecamera 1080P Drone T35 Dual GPS con... 【Sistema di posizionamento globale (GPS)】: Si può sapere la sua...

【Modalità di Seguimi】: Il drone si segue automaticamente e...

Drone DJI Mavic

Tra i migliori droni per iniziare, se vuoi spendere un po’ di più rispetto a un prodotto entry level, un ottimo quadricottero è il DJI Mavic, uno dei più famosi e apprezzati velivoli del settore. Questo drone è abbastanza esclusivo, con struttura ultraleggera e peso inferiore a 250 grammi, design ripieghevole per tenerlo nel palmo di una mano e fotocamera stabilizzata da 12MP, per registrare video in HD a 2,7K. Il radiocomando è facile da usare e supporta una distanza fino a 2 Km, mentre la nuova app DJI Fly offre diverse funzionalità, come la modalità CineSmooth che rende i movimenti ancora più fluidi. Un drone perfetto per iniziare, che permette di togliersi anche qualche sfizio.