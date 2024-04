Di recente, è stato avvistato su vari siti Web di certificazione un dispositivo Samsung con il numero di modello SM-C5560. Si è ipotizzato che potesse chiamarsi Galaxy Y55 o C55 e fare il suo debutto in Cina. Si pensava anche che fosse una versione rinominata del Samsung Galaxy M55 5G, appena lanciato sul mercato indiano. Oggi, il colosso sudcoreano ha ufficialmente presentato lo smartphone SM-C5560 in Cina, ribattezzandolo come Samsung Galaxy C55 5G. Le specifiche del device sono state rivelate e si prevede che sarà disponibile per l’acquisto a partire dal prossimo 26 aprile nel mercato cinese. Andiamo a dare insieme un’occhiata alle specifiche tecniche riportate sul sito web Samsung Cina.

L’ultimo smartphone presentato da Samsung, il Galaxy C55 5G, vanta un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo una luminosità di 1000nit per una visualizzazione nitida e vivace. Sotto la scocca è alimentato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1, accompagnato da 8/12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, e promette prestazioni fluide e multitasking senza sforzo. Sul fronte del software, il device è equipaggiato con One UI 6.1 basato sul sistema operativo Android 14, offrendo un’esperienza utente intuitiva e personalizzata. La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida da 45W, garantendo lunga durata e tempi di ricarica rapidi per non interrompere l’utilizzo quotidiano.

Sul retro, il modulo a tripla fotocamera include una potente lente principale da 50MP con OIS, un ultra-wide da 8MP e un obiettivo macro da 2MP. Davanti, la fotocamera selfie da 50MP assicura selfie chiari e nitidi. Il Samsung Galaxy C55 5G offre una serie di funzionalità aggiuntive, tra cui Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e USB-C per una connettività avanzata. La sicurezza è garantita dallo scanner di impronte digitali in-display. Gli utenti possono godere di un’esperienza audio immersiva grazie ai doppi altoparlanti stereo. Lo slot SIM ibrido consente agli utenti di espandere la memoria tramite schede microSD o di utilizzare due SIM contemporaneamente, offrendo massima flessibilità. Il dispositivo sarà disponibile nei colori Colorful Orange e Fashion Black. Per quanto riguarda i prezzi, la variante da 8/256GB potrebbe essere venduta a 1999 Yuan (al cambio circa 260 euro), mentre la variante da 12/256 GB potrebbe avere un costo di 2.299 Yuan (circa 300 euro).