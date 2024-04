È piuttosto interessante la collaborazione tra Oppo e OnePlus, due marchi che il più delle volte condividono tecnologie e idee per i loro dispositivi. Qualora Oppo dovesse davvero lanciare in Cina il nuovo smartphone chiamato Oppo K12, potrebbe esserci una stretta relazione con il recente OnePlus Nord CE 4, magari come una sorta di versione ribrandizzata per il mercato cinese. Di recente, sono trapelati interessanti specifiche su Geekbench, come chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 3 abbinato a 12GB di RAM, il che promette prestazioni di alto livello ed un’esperienza utente fluida. Tuttavia, la vera innovazione potrebbe risiedere nelle caratteristiche uniche che Oppo potrebbe integrare nel prossimo K12, magari in termini di design o di funzionalità aggiuntive.

Il recente post su Weibo di Digital Chat Station ha rivelato alcuni dettagli entusiasmanti sull’Oppo K12, anticipando caratteristiche di punta che potrebbero sollevare l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Secondo quanto riportato, il device potrebbe vantare un supporto per la ricarica rapida da 100W, abbinato ad un chip di gestione dell’alimentazione SUPERVOOCS sviluppato internamente. Ciò suggerisce un’esperienza di ricarica veloce e efficiente, il che potrebbe essere un punto di forza per il K12. Inoltre, il noto informatore suggerisce che il telefono potrebbe essere il più sottile e leggero tra i dispositivi recenti dotati di una batteria da 5500mAh. Questa combinazione di capacità della batteria e design sottile potrebbe rappresentare una notevole conquista ingegneristica.

Stando alle specifiche previste dell’Oppo K12, si prospetta essere un dispositivo all’avanguardia, dotato di: un display OLED LTPS da 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ideale per un’esperienza immersiva e fluida. Con il SoC Snapdragon 7 Gen. 3 ed una generosa dose di 12GB di RAM, il telefono assicura prestazioni elevate e reattività nelle attività quotidiane, dall’utilizzo delle app più pesanti al multitasking senza intoppi. Per quanto riguarda la fotocamera, l’Oppo K12 si distingue con un sensore principale Sony IMX882 da 50MP, una fotocamera IMX355 da 8MP per gli scatti ultra-grandangolari ed un terzo sensore da 2MP. Frontalmente, una fotocamera selfie da 16MP per ritratti nitidi e luminosi. Lato software, il device verrà fornito con Color OS 14 basato su Android 14.

