Huawei ha recentemente annunciato il lancio imminente della serie Huawei Pura 70 in Cina. A sorpresa, l’azienda cinese ha optato per una rinominazione, passando dalla tanto attesa serie Huawei P70 alla nuova Huawei Pura. Secondo recenti fonti, la serie dovrebbe includere modelli come il Pura 70, il Pura 70 Pro, il Pura 70 Pro+ e il Pura 70 Ultra. Anche se la data di lancio ufficiale non è stata ancora confermata, è trapelato su Weibo un rendering della nuova serie di Huawei, dando agli appassionati un’anticipazione visiva di ciò che potrebbero aspettarsi. Tuttavia, è sempre saggio prendere queste informazioni non ufficiali con cautela fino a quando l’azienda non fornirà dettagli ufficiali.

Stando all’ultima immagine trapelata della serie Huawei Pura 70, è possibile notare un’anteprima affascinante prima del suo debutto ufficiale sul mercato, promettendo una sensazione più tridimensionale rispetto alle immagini precedenti. Il modulo della fotocamera sul retro, disposto in modo triangolare, richiama l’immagine teaser ufficiale condivisa dal marchio ed ospita tre sensori della fotocamera, completati da un flash LED. Inoltre, i pulsanti del volume e di accensione sono chiaramente visibili sul lato destro del dispositivo.

C’è anche da dire che il noto Digital Chat Station ha rivelato alcuni dettagli significativi riguardanti il Huawei Pura 70 Ultra. L’ultima anticipazione dell’informatore attendibile, infatti, mette in evidenza il Huawei Pura 70 Ultra come il ritorno dell’ammiraglia di Huawei, promettendo prestazioni di alto livello e caratteristiche di fotocamera avanzate. Si dice che il dispositivo vantasse una fotocamera principale da 50MP con un sensore super da un pollice ed una super fotocamera con teleobiettivo periscopico anch’essa da 50MP, dotata di una nuova tecnologia all’avanguardia. Altresì, sono già emersi online dettagli riguardanti la configurazione dello storage e le varianti di colore della prossima serie, anche se la conferma ufficiale arriverà solo con il lancio ufficiale. Con il lancio imminente, l’interesse attorno alla serie Huawei Pura 70 continua a crescere, con la promessa di offrire dispositivi all’avanguardia che soddisferanno i bisogni degli utenti più esigenti nel panorama degli smartphone.

