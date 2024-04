Motorola ha appena annunciato il lancio del nuovo smartphone Moto G64 5G in India, portando una novità significativa al mercato degli smartphone di fascia media nel paese. Ci sono molte curiosità per questo dispositivo: le sue specifiche tecniche promettono un’esperienza di utilizzo fluida e affidabile, supportata da un potente SoC e da altre caratteristiche di rilievo, come un display di alta qualità e una fotocamera versatile. Vediamo insieme i dettagli tecnici del device.

Il nuovo Motorola Moto G64 5G si presenta come un dispositivo di fascia media con specifiche impressionanti e una serie di funzionalità interessanti. Ecco una panoramica delle sue caratteristiche principali: presenta un display LCD IPS da 6,56 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz, per una visualizzazione chiara e reattiva delle immagini e dei contenuti multimediali; sotto la scocca il processore MediaTek Dimensity 7025, abbinato fino a 12GB di RAM LPDDR4x e fino a 256GB di memoria interna UFS 2.2, per un’esperienza veloce e fluida durante l’utilizzo delle app e dei giochi. Il dispositivo è poi alimentato da una potente e generosa batteria da 6000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 33W, garantendo una lunga durata dell’autonomia e tempi di ricarica veloci.

ARTICOLI CORRELATI

Lato software, il Moto G64 5G esegue il sistema operativo Android 14 (con aggiornamento garantito ad Android 15 e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza) basato su interfaccia MyUX, che offre una piattaforma stabile e personalizzabile per gli utenti. Quanto al comparto fotografico, troviamo sul retro una doppia fotocamera con un sensore principale da 50MP con supporto OIS e un ultra-wide da 8MP, per scatti dettagliati e panoramici, mentre la fotocamera frontale da 16MP offre selfie nitidi e luminosi. Il design si presenta sottile e leggero con uno scanner di impronte digitali laterale per un accesso sicuro e comodo. Altre caratteristiche includono doppi altoparlanti con Dolby Atmos, protezione schermo Gorilla Glass, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, connettore USB-C, jack audio da 3,5mm e slot SIM ibrido per scheda microSD, con grado di protezione IP52. Circa i prezzi e la disponibilità, il Moto G64 5G parte da 14,999 rupie (che al cambio corrisponde a circa 150 euro) per la versione con 8+128GB, mentre il modello superiore da 12+256GB è disponibile a 16,999 rupie (circa 170 euro). Sarà disponibile all’acquisto a partire dal prossimo 23 aprile, solo tramite Flipkart, e nelle colorazioni Mint Green, Ice Lilac, e Pearl Blue.

Continua a leggere su optimagazine.com