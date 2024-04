È più che concreta l’attesa per il prossimo smartphone Vivo T3x 5G, con il suo lancio fissato per il 17 aprile. Vivo ha già iniziato a svelare alcuni dettagli sul dispositivo, alimentando l’anticipazione tra gli appassionati di tecnologia. Recenti indizi giunti dal noto microsito di Flipkart suggeriscono che il prezzo del dispositivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15.000 rupie e che sarà alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 1 che ha ottenuto un notevole punteggio AnTuTu di 560K.

Vivo ha svelato nuovi dettagli entusiasmanti sul suo prossimo smartphone Vivo T3x 5G attraverso il microsito di Flipkart. Il dispositivo sarà alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen. 1 a 4 nm, promettendo prestazioni elevate, una maggiore efficienza energetica ed una GPU Adreno. Il device sarà disponibile in tre configurazioni: 4/128GB, 6/128GB e 8/128GB. Inoltre, il produttore cinese offre una scelta di colori accattivanti, Celestial Green e Crimson Bliss, per soddisfare i gusti degli acquirenti. L’attenzione sarà rivolta anche alle specifiche della batteria, che secondo le ultime voci in circolazione dovrebbe avere una capacità di ben 6000mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W. La presenza di due altoparlanti stereo Dolby suggerisce un’esperienza audio di alta qualità.

Vivo potrà distinguersi per via di funzionalità innovative ed un ottimo rapporto qualità-prezzo. La sua posizione sul mercato sarà determinata dalla capacità di offrire un mix di prestazioni, design e caratteristiche uniche che lo differenzieranno dalla concorrenza. Lo smartphone presenterà anche un display FHD+ da 6,72 pollici ed un refresh rate di 120Hz. Per quanto riguarda la fotografia, il Vivo T3x 5G offre sul retro una configurazione a doppia fotocamera avanzata; con un sensore principale da 50MP ed un sensore da 2MP aggiuntivo. Davanti, una fotocamera frontale da 8MP, per selfie chiari e dettagliati. Infine, il dispositivo è certificato IP64 contro acqua e polvere.

