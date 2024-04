Nel nuovo video di Dany Cabras vediamo Daniele chiedere al padre se per 1000 euro darebbe un pugno in faccia alla moglie. Il padre tentenna, ma nel mentre la moglie è in ascolto e per questo motivo risponde: “No no, quando c’è l’amore non servono i soldi”. Quindi il figlio rivolge la stessa domanda alla madre, ma non fa in tempo a finire di parlare che il padre è già sul pavimento mentre la moglie conta soddisfatta i soldi. Un video che il noto tiktoker chiama “Cialleng” e che mostra un altro spaccato ironico della famiglia immaginaria di Daniele Cabras, che sui social è noto per gli sketch comici che fanno ironia sul rapporto tra genitori e figli.

Questo, però, non è piaciuto a tutti. “Questa non fa ridere”, commentano in molti, ma le accuse arrivano anche sui messaggi privati. Qualcuno gli scrive: “Con tutte le donne che vengono picchiate e ammazzate ogni giorno? Quanta bambaggine davvero”. Il tiktoker sardo risponde con queste parole: