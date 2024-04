L’attesissimo smartphone Oppo A3 Pro sarà finalmente lanciato in Cina venerdì 12 aprile. Prima del lancio, il produttore ha rivelato alcune delle specifiche chiave attraverso il suo sito ufficiale. Inoltre, in vista del debutto, ci sono state alcune anticipazioni grazie alle immagini render condivise dal noto tipster OnLeaks. Le voci confermano il design del dispositivo, un dettaglio anche ribadito nei teaser ufficiali, alimentando l’attesa tra gli appassionati di tecnologia. Oltre al design, cominciano ad emergere dettagli sulle specifiche tecniche del telefono, con l’aggiunta del supporto 5G che promette un’esperienza di connettività avanzata e veloce. Andiamo a vedere insieme i dettagli emersi.

L’elenco delle specifiche dell’Oppo A3 Pro rivela una serie di caratteristiche impressionanti che promettono un’esperienza utente completa e affidabile. Gli acquirenti avranno la possibilità di scegliere tra tre affascinanti opzioni di colore, Azure, Distant Mountain Blue e Yunjin Powder, che consente di personalizzare il device in base ai gusti personali. Lo smartphone lavorerà con un processore MediaTek Dimensity 7050 con tre diverse configurazioni di memoria: 8GB di RAM con 256GB di memoria interna, 12/256GB e 12/512GB. Queste opzioni offrono un’ampia scelta per soddisfare le esigenze di archiviazione e prestazioni degli utenti. Inoltre, sarà anche il primo telefono del tutto impermeabile a superare i test di resistenza IP69, IP68 e IP66, assicurando una protezione affidabile contro acqua e polvere.

Come altre specifiche presunte l’Oppo A3 Pro dovrebb epresentare un display AMOLED curvo da 6,7 pollici FullHD+, con una risoluzione 2412 x 1080pixel e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il device sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida; lato software, il telefono eseguirà il sistema operativo Android 14 su interfaccia ColorOS 14. Per quanto riguarda un’anteprima sui prezzi, eccoli a seguire in base alle configurazioni di memoria: 8/256 GB a 1999 CNY, che al cambio attuale corrisponde a circa 254 euro; la variante da 12/256 GB e quella da 12/512 GB, avranno un prezzo rispettivo di 2199 CNY e 2499 CNY, ossia circa 279 e 317 euro al cambio.

