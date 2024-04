Pare che il lancio del Vivo X100 Ultra sia imminente, con forti indizi che puntano a maggio come mese di debutto. Sebbene non ci sia stata una conferma ufficiale da parte dell’azienda, un recente scambio sui social media con il Vice Presidente e General Manager di Brand e Product Strategy di Vivo, Jia Jingdong, ha suscitato aspettative positive. In risposta a una domanda su Weibo riguardo al possibile lancio del Vivo X100 Ultra il prossimo mese, Jingdong ha risposto con un “sì“, suggerendo che potremmo vedere il tanto atteso dispositivo a breve. Tuttavia, resta da vedere se tale anticipazione si rivelerà effettiva.

Secondo recenti fonti, il Vivo X100 Ultra sembra essere un’innovazione significativa per Vivo, presentando alcune caratteristiche all’avanguardia. Si dice che sarà il primo smartphone dell’azienda ad offrire comunicazione satellitare bidirezionale, un’aggiunta che potrebbe aprire nuove possibilità di connettività per gli utenti. Le specifiche trapelate indicano che il device sarà dotato di una fotocamera principale Sony LYT-900 da 50MP con apertura variabile, una caratteristica di alta qualità già presente su altri modelli di smartphone di fascia alta come lo Xiaomi 14 Ultra e il Find X8 Ultra. Inoltre, si parla di un teleobiettivo periscopico da ben 200MP con uno zoom ottico 4,3x e uno zoom digitale fino a 200x, una caratteristica che promette di offrire esperienze fotografiche eccezionali.

C’è anche l’indicazione che i modelli Vivo X100s e X100s Pro, alimentati dal SoC MediaTek Dimensity 9300+, potrebbero essere rivelati insieme all’X100 Ultra nel mese di maggio in Cina, offrendo una gamma di opzioni ai consumatori. Se tali specifiche dovessero essere confermate, esse andrebbero a posizionare il Vivo X100 Ultra come un dispositivo di punta con caratteristiche innovative e prestazioni avanzate, pronto a competere nel mercato degli smartphone di fascia alta. Tuttavia, occorrerà attendere l’annuncio ufficiale per confermare queste informazioni e valutare appieno le potenzialità del dispositivo.

