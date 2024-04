Il OnePlus 12R 5G presenta un’esperienza tecnologica che ridefinisce gli standard di prestazioni e qualità. Questo dispositivo risulta essere una vera eccellenza in termini di innovazione, design e funzionalità avanzate. Oggi 3 aprile questo fantastico smartphone potrete acquistarlo in offerta su Amazon grazie ad uno sconto del 9%. Il device sarà vostro al prezzo di 635,49 euro (invece di 699 euro di listino), con il bellissimo colore Iron Grey, 2 anni di garanzia e con 256GB di storage interno. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, il reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

Il OnePlus 12R 5G offre un ottimo display LTPO AMOLED Super Fluid da 6,78 pollici con una risoluzione di 1264 x 2780 pixel, 1B colors, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1600nits (HBM), 4500 nits (picco) e protezione schermo Corning Gorilla Glass Victus 2. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 14 su interfaccia OxygenOS 14. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4 nm), abbinato a 16GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione e GPU Adreno 740. Il device è alimentato da una batteria da 5500mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W.

Quanto al comparto fotografico, il OnePlus 12R 5G presenta sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 50MP (f/1.8, OIS, 24mm), un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2, 112°, 16mm) ed un obiettivo macro da 2MP (f/2.4); frontalmente, troviamo una selfie-cam da 16MP (f/2.4, 26mm). Come altre caratteristiche e connettività, il device offre rete 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS; poi ancora un lettore di impronte digitali sotto il display, due speaker stereo, certificato IP64 contro acqua e polvere, e porta USB Type-C 2.0.

