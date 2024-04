Xiaomi ha presentato i suoi smartphone pieghevoli e adesso si vocifera che presto l’azienda sudcoreana introdurrà il suo primo device flip, ovvero lo Xiaomi Mix Flip (numero di modello 2311BPN23C). Con molte voci che sono circolate online di recente, sembra che ci siano molte anticipazioni su questo dispositivo, che potrebbe fare il suo debutto già il prossimo mese di maggio o giugno in Cina. Il noto informatore Digital Chat Station ultimamente ha svelato nuovi dettagli sul prossimo Xiaomi Mix Flip; tra le informazioni condivise, sono state fornite le dimensioni della batteria e il design del display posteriore. Inoltre, sono state divulgate anche altre specifiche chiave, grazie alle informazioni ricevute da @faridofanani96.

L’informatore ha rivelato dettagli entusiasmanti sul prossimo Xiaomi Mix Flip. Si prevede che questo smartphone pieghevole sarà alimentato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 e presenterà un display pieghevole ad alta risoluzione da 1,5K, progettato per proteggere gli occhi. Con un enorme schermo esterno, dotato di un foro per ospitare il modulo a doppia fotocamera, tra cui un sensore Light Hunter 800 da 50MP e dimensioni di 1/1,55 pollici ed un sensore secondario Omnivision OV60A da 60MP con dimensioni di 1/2,8 pollici, pixel da 0,61 µm e uno zoom ottico 2x. Davanti, il device si distinguerà per una fotocamera frontale OV328 da 32MP.

Il prossimo Xiaomi Mix Flip dovrebbe vantare un display interno all’avanguardia. Le informazioni trapelate suggeriscono che sarà dotato di un pannello AMOLED con un design punch-hole per ospitare la fotocamera selfie. Si prevede che questo display avrà una generosa diagonale da 6,81 pollici con una risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Inoltre, per garantire un accesso rapido e sicuro al dispositivo, è stato rivelato che il lettore d’impronte digitali sarà posizionato lateralmente. Inoltre, si prevede che il prossimo, nonché primo, pieghevole di Xiaomi sarà alimentato da una batteria da circa 4800 o 4900mAh, assicurando agli utenti un’ottima autonomia, dotata di un supporto per la ricarica rapida con possibilità di avvio a 6 e supporto fino a 67W.

