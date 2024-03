Si preannuncia un mese intenso, soprattutto dopo l’annuncio di Motorola riguardante l’Edge 50 Pro per il mercato indiano. Le aspettative erano alte, con molti che attendevano che fosse alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen. 3, una versione riveduta dell’X50 Ultra che dovrebbe debuttare presto in Cina. Tuttavia, il produttore statunitense ha sorpreso tutti comunicando che l’Edge 50 Pro sarà equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 3. Inoltre, è stata rivelata l’esistenza dell’Edge 50 Fusion, che si unirà alla serie. Adesso, giungono nuove indiscrezioni secondo cui Motorola introdurrà una versione Ultra: avremo, dunque, un totale di tre smartphone nella serie Edge 50, ovvero 50 Pro, 50 Fusion e 50 Ultra.

È evidente che Motorola abbia progettato questo smartphone con grande dedizione e passione. Dai render, si nota anche una configurazione a tre fotocamere, sistemate su un modulo quadrato con una leggera sporgenza. Tutte e tre le fotocamere vantano una risoluzione di 50MP, con un obiettivo ultra-wide da 12mm e un periscopio da 72mm. Inoltre, Motorola introdurrà l’autofocus laser e includerà un flash LED posteriore. Il display è curvo, con un foro per il layout della fotocamera, seguendo le tendenze attuali del design degli smartphone.

I rendering del Motorola Edge 50 Pro sono disponibili in tre colorazioni: Peach Fuzz, Black e Light Beige. La variante Peach Fuzz e quella nera presentano un design posteriore in pelle, mentre quella beige chiaro presenta un design posteriore liscio. Il device sarà equipaggiato con l’ultima interfaccia utente Hello e riceverà tre aggiornamenti del sistema Android, come dichiarato. Per quanto riguarda il costo, attualmente non ci sono indicazioni precise. Facciamo notare che l’Edge 30 Ultra è stato lanciato in Italia al prezzo di 999 euro: pertanto, è possibile che l’Edge 50 Ultra possa beneficiare di un trattamento simile. Dalle immagini trapelate, la data visualizzata sullo schermo del Motorola Edge 50 Pro corrisponde alla data prevista per la presentazione dell’Edge 50 Pro e dell’Edge 50 Fusion, fissata per mercoledì 3 aprile.

