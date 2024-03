Realme ha annunciato la data di debutto del suo prossimo smartphone della serie C, il Realme C65, che sarà lanciato in Vietnam la prossima settimana. Questo dispositivo, già certificato, pare presenti innovazioni per quanto riguarda il design, come anticipato nel teaser ufficiale. Il device, protagonista di questo articolo, si configura come il successore del Realme C55, offrendo potenziali miglioramenti e nuove caratteristiche. Vediamo insieme quando ci sarà il suo debutto e quali sono le specifiche tecniche principali.

Il nuovo Realme C65 farà il suo debutto sul mercato vietnamita il prossimo 4 aprile. Chase Xu, vicepresidente dell’azienda, ha condiviso un teaser che mostra il design del prossimo smartphone. La cornice appare piatta, mentre i tasti del volume e di accensione sono situati sul lato destro, con quest’ultimo presumibilmente dotato anche di un sensore di impronte digitali. Sul retro, il dispositivo presenta una finitura lucida. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone offre sul retroun modulo fotocamera rettangolare simile alla serie Galaxy S22, posizionato vicino al bordo del dispositivo. Questo modulo ospita due sensori disposti verticalmente insieme a un’unità aggiuntiva e un flash LED. Un’altra immagine condivisa su Instagram dalla filiale vietnamita di Realme conferma che il dispositivo sarà disponibile nei colori Viola e Galaxy Black.

Per quanto riguarda le specifiche principali, la certificazione TÜV Rheinland rivela che il Realme C65 sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di un supporto per la ricarica rapida da 45W. Secondo l’elenco della fotocamera FV-5, il dispositivo dovrebbe avere una configurazione simile al Realme C67, con un sensore principale da 50MP f/1.8 con EIS. Il database FCC conferma inoltre che il C65 sarà equipaggiato con il sistema operativo Android 14. Infine, il device dovrebbe arrivare sul mercato in tre varianti di memoria: 4/128GB, 6/128GB e 8/128GB.

