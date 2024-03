Il presunto dispositivo POCO F6 di Xiaomi è stato oggetto di molte voci nelle ultime settimane, con dettagli significativi che emergono riguardo alle specifiche e al possibile lancio. Si dice che il nuovo device, che potrebbe essere una versione rinominata del Redmi Note 13 Turbo, abbia come nome in codice “Peridot” e “N16T” internamente.

Le presunte specifiche di POCO F6 includono un processore con codice sorgente SM8635, ovvero il Qualcomm Snapdragon 8s Gen. 3, proprio come il dispositivo Xiaomi Civi 4 Pro recentemente lanciato, per prestazioni elevate. Sul retro, per quanto riguarda il comparto fotografico, si prevede un sensore principale Sony IMX882 da 50 MP (f/1,8, FOV 79°, OIS), un sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP ed un sensore anteriore OmniVision OV20B40, con la possibilità di un obiettivo macro da 2 MP, ma ancora in dubbio. Per il momento, non sono ancora disponibili dettagli definitivi sullo schermo: tuttavia, è possibile che il display dovrebbe utilizzare pannelli forniti da importanti produttori come TCL e Tianma, mantenendo o migliorando le specifiche rispetto al suo predecessore POCO F5.

Dando uno sguardo al predecessore, possiamo ipotizzare che il POCO F6 possa offrire un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120Hz, con una luminosità di 500nit e un contrasto impressionante di 5.000.000:1, assicurando una resa dei colori vivida e dettagliata. Per quanto riguarda il lancio, è previsto che il dispositivo debutti per il prossimo mese di aprile o maggio, probabilmente dopo il lancio del Redmi Note 13 Turbo in Cina e potrebbe essere accompagnato dal modello Pro, il POCO F6 Pro. È importante notare che queste informazioni derivano da fonti non ufficiali e potrebbero variare quando Xiaomi confermerà ufficialmente i dettagli del dispositivo. Pertanto, gli appassionati dovrebbero attendere ulteriori annunci da parte dell’azienda per conferme definitive.

