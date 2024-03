La recente presentazione del processore di punta Snapdragon 8s Gen. 3 da parte di Qualcomm ha generato grande attesa tra gli appassionati di tecnologia, ma prima del suo arrivo, erano emerse voci riguardanti Xiaomi come uno dei primi produttori pronti a integrare questo potente chipset a bordo dei propri dispositivi. Infatti, l’OEM cinese ha già lanciato lo Xiaomi Civi 4 Pro sul mercato cinese, equipaggiato proprio con il SoC di cui sopra. Oltre al Civi 4 Pro, sembra che Xiaomi stia preparando il terreno per il lancio del Redmi Note 13 Turbo, che si prevede sarà alimentato dal medesimo chipset Snapdragon 8s Gen. 3. Questa previsione è supportata dall’approvazione recente del device da parte dell’autorità 3C in Cina, suggerendo che il suo debutto potrebbe essere imminente.

ll Redmi Note 13 Turbo, con il numero di modello 24069RA21C, è stato recentemente individuato nel database IMEI e successivamente nel database della certificazione 3C cinese. Secondo le informazioni disponibili, il dispositivo potrebbe essere accompagnato da un caricabatterie che supporta fino a 90W di ricarica rapida. La certificazione 3C suggerisce che il Note 13 Turbo potrebbe essere lanciato in Cina nel mese di aprile. Tuttavia, vi sono alcune speculazioni secondo cui Xiaomi potrebbe optare per un nome diverso, dicendo addio al suffisso “Turbo” per questo device. Di conseguenza, è opportuno aspettare ulteriori conferme per ottenere informazioni più precise sul dispositivo.

ll Redmi Note 13 Turbo, con il numero di modello 24069RA21C, ha varianti globali ed indiane identificate rispettivamente dai numeri 24069PC21G e 24069PC21I. Secondo le informazioni disponibili, questi dispositivi potrebbero essere commercializzati come POCO F6 al di fuori della Cina. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal noto leaker Digital Chat Station, si prevede che lo Xiaomi Note 13 Turbo sarà equipaggiato con il recente SoC Snapdragon 8s Gen. 3, dotato di un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e un elevato refresh rate da 144Hz. Inoltre, il dispositivo utilizzerà Android 14 come OS di base, suggerendo che sarà tra i primi a sfruttare le novità dell’ultima versione del sistema operativo mobile di Google. Probabilmente verrà personalizzato con la skin HyperOS di Xiaomi, offrendo un’esperienza utente avanzata e altamente personalizzata.

