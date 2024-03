Realme ha di recente svelato in Cina il suo nuovo gioiello, il Realme 12x 5G. Ora, questo dispositivo si appresta a conquistare il mercato indiano. Il produttore, infatti, ha ufficialmente dichiarato che il nuovo device sarà lanciato in India il prossimo 2 aprile. Il dispositivo è già stato lanciato in diretta su Flipkart, svelando alcuni dettagli chiave: si è appreso che sarà alimentato da un processore MediaTek Dimensity 6100+, garantendo prestazioni fluide e supporterà la ricarica SuperVOOC da 45W.

Il Realme 12x 5G è destinato ad essere il primo smartphone 5G nel suo segmento in India, offrendo una scelta di colori tra verde e viola. Si prevede che ulteriori dettagli sulle specifiche e sulle funzionalità del dispositivo saranno rilasciati dalla società nei prossimi giorni. Nel frattempo, è possibile esaminare le specifiche della variante cinese per avere un’idea delle prestazioni e delle caratteristiche offerte dal Realme 12x 5G. Il device si distingue per il suo display LCD da 6,67 pollici, che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz, protezione per gli occhi e una luminosità massima di 625nits. Con uno spessore di soli 7,89mm ed un peso di 190gr., Realme mira a posizionare questo smartphone come un dispositivo elegante e leggero.

ARTICOLI CORRELATI

Il Realme 12x 5G è equipaggiato con una generosa configurazione di memoria RAM da 12GB + 12GB (RAM virtuale) e sfrutta l’interfaccia Realme UI 5.0 basata sul sistema operativo Android 14, garantendo un’esperienza utente personalizzabile. La batteria da 5000mAh assicura una lunga durata, consentendo agli utenti di utilizzare il telefono per un periodo prolungato senza doversi preoccupare della ricarica. Per quanto riguarda la fotocamera, lo smartphone offre sul retro un sensore principale Dual AI da 50MP per catturare immagini dettagliate e nitide, mentre davanti la selfie-cam da 8MP è ideale per scatti di alta qualità. Il device è certificato IP54 per la resistenza agli agenti esterni. Il Realme 12x 5G è, inoltre, dotato di uno scanner di impronte digitali posto lateralmente per un accesso comodo e sicuro.

Continua a leggere su optimagazine.com