Il Realme 12 Pro+ 5G è probabilmente uno degli smartphone Android dal profilo più interessante in termini di mercato, soprattutto per quanto riguarda il suo design elegante e maggiormente ricercato. Qualora foste propensi al ad acquistarlo, quest’oggi 25 marzo, vi suggeriamo di dare un’occhiata su Amazon e di approfittare dell’interessante offerta di primavera. Infatti, questo device, grazie al super sconto del 20%, sarà vostro al prezzo di soli 399,99 euro (invece di 499,99 euro), con il bellissimo colore Navigator Beige e capacità di memoria interna da 256GB. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, il reso è gratuito; inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate tasso zero con Cofidis al check-out. Il nostro consiglio è quello di affrettarvi all’acquisto, dato che sono rimaste solamente 5 unità a disposizione.

Il Realme 12 Pro+ 5G presenta un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con risoluzione di 1080 x 2412pixel, 394 PPI, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, HDR e luminosità massima che arriva a 950nits. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 7s Gen. 2 (4nm), abbinato a 8GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione e GPU Adreno 710; lo smartphone è poi alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 14.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Realme 12 Pro+ 5G offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale Sony IMX890 da 50MP (f/1.8 e OIS), un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2 e campo visivo da 112°) e un obiettivo periscopico con zoom 3X da 64MP e sensore OmniVision OV64B (f/2.8 e OIS); davanti, una fotocamera selfie da 32MP (f/2.4). Per le altre caratteristiche e connettività il device offre rete 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC, porta USB Type-C 2.0 e certificazione IP65 per la resistenza ad acqua e polvere.

