Among Us è uno dei tanti esempi di come la televisione negli ultimi anni stia attingendo dal mondo dei videogame. Il fenomeno di casa Innersloth, che è arrivato addirittura ad avere un merchandising proprio, diventerà presto una serie TV animata, che è già in fase di lavorazione. A poco a poco inizia a prendere forma anche il cast, che per il momento vanta già alcuni nomi illustri.

Tra gli attori che preseranno la loro voce ai piloti spaziali in cerca degli altri “sus” ci sono:

Ashley Johnson (The Last of Us)

Elijah Wood (Il Signore degli Anelli)

Randall Park (Always Be My Maybe)

Yvette Nicole Brown (Community)

Secondo quanto riporta Variety, la serie di Among Us, già in sviluppo dal 2023, è prodotta da CBS Eye Animation Productions e Innersloth. Quest’ultimo è lo studio che ha sviluppato il titolo videoludico.

Non si anno notizia approfondite in merito alla trama, ma da quando si apprende la storia dovrebbe essere molto fedele a quella originale del videogioco.

