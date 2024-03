Vivo sta pianificando il lancio del suo nuovo smartphone, il Vivo T3 5G, sul mercato indiano. Con il suo debutto fissato per giovedì 21 marzo, c’è una crescente attesa per scoprire le specifiche complete e le funzionalità del dispositivo. Le informazioni trapelate attraverso varie fonti, come Google Play Console, Bluetooth SIG, AnTuTu e BIS, hanno fornito agli appassionati di smartphone un’anteprima delle capacità del device.

Con il chipset MediaTek Dimensity 7200 sotto il cofano, si prevede che il Vivo T3 5G offrirà prestazioni di fascia media con un occhio di riguardo alla connettività 5G. La recente rivelazione delle specifiche della fotocamera attraverso Flipkart aggiunge ulteriore eccitazione intorno al lancio imminente. Questo suggerisce che Vivo sta puntando anche sulla qualità delle immagini, che è una caratteristica cruciale per molti consumatori. Le specifiche ufficiali del Vivo T3 5G confermano un dispositivo molto promettente, con un’enfasi particolare sulla fotocamera e sul display. Ecco un riassunto delle caratteristiche chiave: display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con 120Hz di frequenza di aggiornamento e 1800 nits di luminosità; un SoC Dimensity 7200 abbinato a 8GB di RAM con 128GB di memoria interna oppure a 256GB di memoria interna, entrambe con un’ulteriore 8GB di RAM virtuale.

Quanto al comparto fotografico, il Vivo T3 5G sfoggerà sul retro un sensore principale Sony IMX882 da 50MP con supporto OIS, cosa che promette immagini nitide e stabili anche in condizioni di scarsa illuminazione e la possibilità di registrare video in 4K supportati da OIS. Le funzionalità aggiuntive come la modalità Bokeh e i sensori di sfarfallio, arricchiscono l’esperienza fotografica, consentendo agli utenti di scattare foto con effetti artistici e riducendo gli artefatti nelle immagini; davanti la fotocamera selfie è da 16MP con alta qualità per scatti chiari e dettagliati. Il device è poi alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 44W. Infine, l’ultimo standard Bluetooth 5.3 offre connettività affidabile e veloce con altri dispositivi compatibili.

