È interessante osservare che Xiaomi stia sviluppando un nuovo smartphone, inizialmente noto come “Civi“, ma ora potenzialmente rinominato come “Xiaomi 14 Lite“, come indicato su Weibo dal noto tipster Digital Chat Station. Tale cambio di denominazione potrebbe essere dovuto a varie ragioni, come strategie di marketing o un aggiornamento del posizionamento del prodotto sul mercato.

Sulla base di alcuni recenti aggiornamenti da parte di un funzionario Xiaomi, è stato ipotizzato che il prossimo smartphone Civi debutterà presto in Cina; allo stesso tempo, è stato anche rivelato che questa volta il dispositivo non si chiamerà “Civi 4”, ma qualcos’altro. Probabilmente, “Xiaomi Civi 4 Pro” e “Xiaomi Civi 5” sono state le due ipotesi per il moniker dell’epoca. Adesso, il produttore cinese ha ufficialmente confermato che il suo prossimo smartphone Civi si chiamerà “Xiaomi Civi 4 Pro”, e sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen. 3 appena svelato. Questo processore insieme alla skin personalizzata HyperOS del marchio offrirà agli utenti una migliore fotocamera, prestazioni e capacità di intelligenza artificiale. Nel frattempo, Digital Chat Station tramite un post di Weibo ha indicato che il Civi 4 Pro sarà probabilmente rinominato come il prossimo Xiaomi 14 Lite.

Il tipster rileva inoltre che anche il display, la fotocamera, le prestazioni e il linguaggio di progettazione di Xiaomi Civi 4 Pro sono stati aggiornati. Inoltre, si ritiene che lo smartphone abbia il numero di modello 24053PY09C e che sia stato certificato dalle autorità 3C e MIIT della Cina. Per quanto riguarda le specifiche, lo Xiaomi Civi 4 Pro, come menzionato, sarà equipaggiato con il chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen. 3 ed è probabile che verrà dotato di un display OLED curvo all’avanguardia e con refresh rate a 120Hz. Le doppie fotocamere anteriori e una possibile fotocamera principale da 50MP con OIS sono altre due specifiche previste. Il device potrebbe essere alimentato da una batteria con capacità da 5000mAh o più. L’elenco 3C suggerisce di una funzione di ricarica rapida cablata da 67W. Nei prossimi giorni, Xiaomi molto probabilmente rivelerà di più su questo prossimo smartphone, con il quale saremo in grado di saperne di più, inclusa la data di lancio ufficiale.

