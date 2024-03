Come sta Kate? Quando si mostrerà in pubblico Kate? Perché Kate è costretta a restare nascosta agli sguardi del mondo ? E’ diventato un vero e proprio mistero che accende l’attenzione di media e social quello della sorte di Kate che nel cuore dei sudditi inglesi è già la prossima regina. Da mesi Kate non frequenta eventi e non si mostra in pubblico. Ed anche la foto con i figli divulgata di recente ha ulteriormente infiammato i dubbi e le domande.

In assenza di notizie certe e di bollettini medici se ne ascoltano davvero di tutti i colori senza escludere anche l’ipotesi che Kate possa esser stata rapita dagli alieni. Ignota ufficialmente la sua malattia. Ignota l’operazione alla quale Kate è stata sottoposta mentre il suocero Re Carlo si sottoponeva alla rimozione di un tumore alla prostata. Ignota la modalità della convalescenza di Kate che però per esser così lunga non può che destare timore.

ARTICOLI CORRELATI

La cosa che lascia in apprensione i miliardi di fan di Kate sparsi in tutto il mondo e l’assenza di foto e video. La Famiglia Reale dispone di un imponente servizio audiovisivo in grado di confezionare eccellenti filmati e foto a beneficio della platea degli appassionati di Kate e dei regnanti. Possibile che le condizioni di Kate siano talmente gravi da non poter permettere neanche di realizzare uno scatto utile a placare la ridda di voci incontrollate sulla sorte della Principessa di Galles.

Qualcuno prova ad invocare la privacy. Ma un personaggio globale come Kate non ha diritto alla riservatezza. Quando sali così in alto ogni centimetro del tuo corpo, ogni attimo della tua vita diventa pubblico. Specialmente per monarchi come lei ed il marito William da tempo abituati ad un rapporto molto affettuoso con i propri sudditi.

Il futuro della monarchia britannica è sempre sul filo del rasoio. La Regina Elisabetta lo sapeva bene e seppe rimediare alla tragica catastrofe della morte di Lady Diana. Kate , radiosa ed elegante, ha subito conquistato con la sua perfezione i sudditi e l’opinione pubblica. E’ una madre esemplare, una sposa adorabile, una regina adorabile, Kate è quello che ci vuole per risollevare una istituzione talvolta troppo polverosa e piena di ragnatele. Ma se Kate scompare alla vista del suo popolo cosà succederà?

Continua a leggere www.optimagazine.com