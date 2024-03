Lo scorso anno Xiaomi ha presentato in Cina il suo smartphone Mix Fold 3 ed ora si dice che il marchio sia pronto a rivelare presto il successore di questo nuovo dispositivo pieghevole, ovvero lo Xiaomi Mix Fold 4. Ultimamente, sono stati ricevuti pochi aggiornamenti riguardo al prossimo dispositivo pieghevole, ma si è speculato che lo Xiaomi Mix Fold 4 potrebbe fare il suo debutto nel secondo trimestre del 2024. Prima di questo lancio, il famoso tipster cinese Digital Chat Station ha condiviso alcuni dettagli relativi all’imminente dispositivo. Andiamo a vedere insieme cosa è stato rivelato.

Stando alle presunte specifiche chiave riportate da DCS, sotto la scocca il prossimo Xiaomi Mix Fold 4 disporrà del potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3, offrendo 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. Il device potrebbe essere dotato di una batteria da oltre 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata fino a 100W e wireless fino a 50W. Si dice anche che il nuovo pieghevole Xiaomi sfoggi sul retro un comparto fotografico di tutto rispetto, con una fotocamera principale da 50MP, un nuovo obiettivo periscopio ed altre fotocamere sul retro.

È probabile, inoltre, che il device presenti meno pieghe rispetto al suo predecessore, supporti la comunicazione satellitare a due vie, includa un motore lineare personalizzato sull’asse x e potrebbe avere una valutazione IP per la resistenza all’acqua e alla polvere. Inoltre, si dice che il prossimo Xiaomi Mix Fold 4 abbia un peso ridotto, probabilmente compreso tra 220 e 240 gr. Restando ancora in attesa di ufficiali conferme da parte di Xiaomi e con il lancio ancora lontano, è possibile che vengano rivelati ulteriori dettagli sul nuovo device nei prossimi giorni. Dunque, restate sintonizzati per tutti gli ultimi aggiornamenti riguardanti questo dispositivo pieghevole di Xiaomi.

