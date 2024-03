Il produttore cinese Xiaomi ha presentato il suo Mi Band 8/8 NFC lo scorso anno, nel mese di aprile. Questo wearable è arrivato con varie modalità sportive, caratteristiche di monitoraggio della salute e molte altre funzionalità. Tuttavia, sembra che molto presto la compagnia lancerà il successore di questa fitness band. Infatti, due modelli identificati con i numeri “M2345B1” e “M2346B1” hanno recentemente superato la certificazione radio. Si suppone che questi siano i tanto attesi Xiaomi Mi Band 9 e con variante NFC. La notizia ha scatenato l’entusiasmo tra gli appassionati della tecnologia, poiché ci si aspetta che il prossimo Mi Band porti miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore, offrendo ulteriori funzionalità ed una migliore esperienza utente complessiva.

A seguire le presunte specifiche tecniche della Xiaomi Mi Band 9: innanzitutto, sembra che la qualità del nuovo modello sarà migliorata rispetto ai modelli precedenti; l’elenco dei dispositivi suggerisce che il loro lancio è imminente, anche se al momento non sono state rivelate informazioni importanti online riguardo al Mi Band 9/9 NFC. Tuttavia, il Mi Band è dotato di un display touchscreen AMOLED da 1,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, una luminosità di picco di 600nits e una densità di pixel di 326ppi. Con un massimo di 200 quadranti disponibili sul fitness tracker, gli utenti possono personalizzarle tramite l’app Xiaomi Health. Alcuni quadranti speciali permettono anche agli utenti di giocare a ping pong, shooter, ban e altro ancora, direttamente dalla fascia.

Malgrado non ci siano ancora dettagli ufficiali sulla nuova Xiaomi Mi Band 9, è possibile fare diverse ipotesi circa le prestazioni e le caratteristiche della precedente Mi Band 8. Quest’ultima, infatti, supporta più di 150 modalità sportive, tra cui camminare, correre, andare in bicicletta, sollevamento pesi, nuoto e altro ancora. Oltre a ciò, è in grado di tracciare dati professionali come la frequenza dei passi, la lunghezza dei passi, il rapporto di contatto a terra, la forza d’impatto a terra e altro ancora. Il device supporta, inoltre, il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno, del livello di ossigeno nel sangue e del ciclo mestruale per le utenti femminili. Quanto alla batteria, la serie 8 può durare fino a 16 giorni con una singola carica in modalità standard (utilizzando la modalità Always-On Display, la durata della batteria si riduce a 10 giorni).

