Secondo le ultime anticipazioni, OPPO sembra essere al lavoro sugli smartphone della serie Reno 12. Considerando che la serie precedente, Reno 11, è stata lanciata a novembre in Cina, è probabile che la dodicesima venga annunciata nel secondo trimestre dell’anno corrente. Recentemente, una fonte attendibile ha fatto trapelare alcune specifiche chiave di uno smartphone imminente, senza rivelare il nome del dispositivo. Tuttavia, ci sono indicazioni che queste specifiche potrebbero corrispondere al presunto Reno 12 Pro, poiché alcune di esse coincidono con le informazioni trapelate in precedenza.

Basandoci sulle ultime indiscrezioni trapelate in Rete, ecco le possibili specifiche tecniche di OPPO Reno 12 Pro: lo smartphone presenterà un ampio display OLED FHD+ da 6,7 pollici con micro-curvatura ai bordi, con una risoluzione di 1,5K ed una frequenza di aggiornamento rapida di 120Hz, promettendo un’esperienza visiva fluida e dettagliata. In termini di prestazioni, sotto la scocca dovremmo trovare il potente SoC MediaTek Dimensity 9200+ (4nm), abbinato a 12GB di RAM LPDDR5X e 256/512GB di memoria interna UFS 4.0 (non espandibile), e GPU Immortalis-G715 MC11. Il device sarà alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W.

Quanto al comparto fotografico, l’OPPO Reno 12 Pro sarà dotato di un sistema fotografico versatile: sul retro una tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP con OIS, un ultra-wide da 50MP e un teleobiettivo con zoom 2X; davanti, troveremo una fotocamera selfie da 50MP con autofocus AF per selfie ad alta risoluzione. Lato software,il device eseguirà il sistema operativo Android 14 su interfaccia ColorOS 14. Secondo i leak, il lancio di OPPO Reno 12 Pro sarebbe previsto per il mese di giugno 2024; il prezzo indicato è di circa 799 dollari. Tuttavia, è importante mantenere una certa cautela fino a quando queste informazioni non verranno confermate ufficialmente da OPPO.

