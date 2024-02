Xiaomi, il rinomato produttore cinese di elettronica di consumo, ha recentemente introdotto il suo innovativo orologio intelligente, lo Xiaomi Smart Band 8 Pro sul mercato giapponese. Quest’ultimo wearable offre una serie di funzionalità avanzate per coloro che cercano un’esperienza di monitoraggio fitness completa ed è dotato altresì di un design elegante e di una tecnologia all’avanguardia. Andiamo subito a vedere insieme le sue principali caratteristiche e specifiche tecniche ufficiali.

Lo Xiaomi Smart Band 8 Pro è un dispositivo dalle dimensioni compatte, con una lunghezza totale di 46mm, una larghezza di 33,35mm e uno spessore di 9,99mm, pesando solo 22,5gr. È provvisto di un display touch EL AMOLED organico da 1,74 pollici con una risoluzione di schermo di 336 x 480 pixel, una densità di pixel di 336PPI e una luminosità massima di 600nits, garantendo un’esperienza visiva chiara e luminosa anche in condizioni di luce intensa. Per quanto riguarda la robustezza, lo Xiaomi Smart Band 8 Pro è protetto da un vetro temperato GG3 ed un polimero di fibra ad alta resistenza con NCVM (metallizzazione del vuoto non conduttivo), assicurando una buona resistenza ai graffi e agli urti nell’uso quotidiano. Inoltre, il dispositivo è impermeabile fino a 5ATM, il che significa che è resistente all’acqua fino a una profondità di 50 metri, consentendo agli utenti di indossarlo durante attività acquatiche come il nuoto.

Il cinturino, realizzato in materiale TPU con una costruzione innovativa a sgancio rapido, offre comfort e praticità agli utenti, consentendo loro di indossare e rimuovere facilmente il dispositivo. Lo Xiaomi Smart Band 8 Pro è dotato di una vasta gamma di sensori avanzati che consentono di monitorare con precisione l’attività fisica ed il benessere dell’utente, tra cui accelerometro, giroscopio, sensore ottico di frequenza cardiaca, Sp02, sensore di luce ambientale, monitoraggio del sonno e dello stress. Inoltre, la smart band offre oltre 150 modalità sportive, consentendo monitoraggio e registrazione delle proprie attività fisiche preferite. Infine, il dispositivo è alimentato da una batteria da 289mAh con autonomia fino a 14 giorni ed è compatibile con dispositivi Android 8.0 o iOS 12.0 o versioni successive. Il device è in vendita nelle colorazioni Black e Light gray al prezzo consigliato di 79,99 euro.

