Il suo volto da anni è parte dello spettacolo italiano. Negli anni l’abbiamo vista sulle copertine, nei varietà e sui palchi dei teatri più importanti dello Stivale. Ma chi è Nathaly Caldonazzo?

Chi è Nathaly Caldonazzo

Nata a Roma nel 1969, Nathaly Caldonazzo ha mosso i suoi primi passi da giovanissima nel mondo della moda tra Roma e Milano, fino alle prime apparizioni in televisione nel corpo di ballo dei principali varietà andati in onda tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, come Stasera Lino e Fantastico 10.

Nel frattempo ottiene alcuni ruoli al cinema per importanti commedie italiane come Fratelli d’Italia di Neri Parenti nel 1989 e Paparazzi (1998) dello stesso regista. Ancora, negli anni ’90 entra a far parte del cast del Bagaglino quando in Saloon affianca Milena Miconi, Eva Grimaldi e Pamela Prati.

Dagli anni duemila si concentra sul teatro e recita ne Gl’Innamorati di Carlo Goldoni e La Dodicesima Notte di William Shakespeare, ma non mancherà in televisione: nel 2017 partecipa all’edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi e recita in una puntata de L’Ispettore Coliandro.

Nel 2021 partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello VIP e nel 2023 ritorna a L’Isola Dei Famosi.

La relazione con Massimo Troisi

Nel 1992, fino al 1994, Nathaly Caldonazzo è stata la compagna di Massimo Troisi, fino al giorno della morte dell’attore napoletano. A proposito della loro relazione, in un’intervista ha detto: “Massimo non mi piaceva, ero fidanzata. Per cui andai controvoglia a prendere il caffè da lui. Parlavamo e rimasi colpita da un ticchettio: era il suo cuore. Purtroppo, col tempo, quel ‘tic tic’ divenne sempre più irregolare”.

Nel febbraio 2024 la rivelazio choc durante un intervento a One More Time: “Vengo concepita in una grotta dell’isola di Giannutri. Per concepire me, durante una litigata ha usato della violenza per avere questo rapporto”.

