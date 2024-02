Una volta le “notizie” come quella della presunta separazione dei Ferragnez bisognava leggerle su Novella 2000 e simili riviste di gossip. Da qualche ora, invece, la crisi matrimoniale dei Ferragnez domina le prime pagine delle principali testate giornalistiche nazionali tracimando anche su tutte le piattaforme social. Il popolo della rete che ha reso ricchi e potenti i Ferragnez si divide ferocemente

E’ stato il sito Dagospia a lanciare l’indiscrezione ripresa poi dal Corriere della Sera. In pochi istanti la notizia della rottura sentimentale in casa Ferragnez è diventata di pubblico dominio accendendo dibattiti e scatenando commenti. E” un clamoroso segno dei tempi, ma anche della potenza mediatica e sociale degli invidiatissimi Ferragnez.

Da tempo circolavano voci sulla crisi dei Ferragnez. La favola bella della coppa giovane e ricca, innamorata e di successo, in una casa principesca e con bambini adorabili mostrava qualche scricchiolio. I boatos sono diventati un tonfo quando sui Ferragnez si è abbattuto il tornado Balocco.

Sic transiti gloria mundi. Colei che, a Sanremo 2023, era stata santificata come simbolo dell’emancipazione femminile in pochi attimi è stata trasformata nel peggior criminale contemporaneo. Una brutta botta per i Ferragnez ché anche gli affari di Federico avevano subito un catastrofico contraccolpo.

Le strade e le vite dei Ferragnez sembrano aver imboccato strade diverse. Ma almeno per qualche tempo i riflettori continueranno a restare accesi. Al cospetto di una coppia così eclatante le chiacchiere impazzano. Qualche complottista immagina si tratti dell’ennesima trovata pubblicitaria per distrarre l’attenzione dalle inchieste sul pandoro-gate. I più smaliziati immaginano che sia pronta già la sceneggiatura di una fiction tv. Ed è già pronto il carnet delle apparizioni tv che sarà inaugurato da Chiara Ferragni con Fabio Fazio.

Il falò delle vanità resterà acceso. Ed ogni dettaglio sarà vivisezionato come le foto senza la fede nuziale all’anulare. Ed ogni parola pubblicata sui social sarà analizzata al microscopio per scorgere segnali di ulteriore allontanamento o di una clamorosa rappacificazione che i tifosi della coppia già sognano e pregustano. Altro che Eros e Michelle, Albano e Romina, Totti ed Ilary. I Ferragnez sono di un altro pianeta. E la partita è appena cominciata.

