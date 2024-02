Recenti rapporti indicano che Xiaomi potrebbe presto lanciare uno smartphone destinato al mercato cinese, potenzialmente denominato Xiaomi Civi 4. Le specifiche trapelate, condivise dall’affidabile informatore cinese Digital Chat Station, suggeriscono che il dispositivo potrebbe presentare un display con bordi curvi ed un design a doppio foro, suggerendo la presenza di due fotocamere frontali. Questa caratteristica sarebbe in linea con i modelli precedenti della serie Civi, come lo Xiaomi Civi 3 e il Civi 2, entrambi noti per avere un display AMOLED dai bordi curvi ed una doppia fotocamera frontale. Se dovessero essere confermate, tali specifiche indicherebbero un’evoluzione naturale della gamma Civi di Xiaomi.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presunto Xiaomi Civi 4 sfoggerà un display con una sottile micro-curvatura, suggerendo una leggera inclinazione anziché una curvatura pronunciata. Si prevede che lo schermo offrirà una risoluzione di 1,5K e che avrà una cornice centrale in metallo, garantendo un design elegante e resistente. Per quanto riguarda le prestazioni, sebbene ci fosse stata speculazione su un possibile chip Dimensity 8300 Ultra, una recente fuga di notizie indica che il prototipo ingegneristico potrebbe essere alimentato da un Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Tuttavia, bisognerà attendere ulteriori conferme per stabilire quale SoC verrà effettivamente utilizzato nel Xiaomi Civi 4, con alcune voci che indicano la possibilità di un processore Snapdragon 7+ Gen. 3.

Inoltre, si ipotizza che lo Xiaomi Civi 4 possa vantare una fotocamera principale da 50MP e un teleobiettivo da 50mm, suggerendo un potenziale miglioramento significativo nel comparto fotografico rispetto ai suoi predecessori. C’è anche una suggestione che il prossimo device possa presentare il marchio Leica per le fotocamere posteriori, sebbene la sua presenza sul prodotto finale non sia ancora confermata. Non ci sono informazioni chiare sui tempi di lancio, ma rapporti precedenti indicavano la possibilità di un annuncio già entro marzo 2024. Tuttavia, come sempre, è consigliabile prendere queste informazioni con cautela fino ad una conferma ufficiale da parte di Xiaomi.

