Il rinomato insider Digital Chat Station ha recentemente condiviso dettagli interessanti riguardanti il prossimo smartphone pieghevole di Huawei. Secondo quanto riportato, il dispositivo dovrebbe condividere la piattaforma Kirin 9000S già a bordo del Mate X5. Tuttavia, sembra che Huawei stia lavorando su un successore che potrebbe distinguersi grazie a caratteristiche uniche e innovative. L’azienda cinese potrebbe introdurre funzionalità e design innovativi per garantire un’esperienza utente ancora più coinvolgente e distintiva.

Nel corso del 2024, potremmo assistere al lancio da parte di Huawei di uno smartphone pieghevole dotato di un pannello di copertura significativamente più ampio rispetto al Mate X5 attuale. Questo dispositivo ipotetico potrebbe offrire una maggiore superficie di visualizzazione quando il telefono è chiuso, garantendo un’esperienza utente più funzionale. Attualmente, il Huawei Mate X5 ha uno schermo di copertura da 6,41 pollici, già superiore a molti altri modelli sul mercato. Tuttavia, Huawei potrebbe superare se stessa con uno schermo esterno ancora più ampio, offrendo agli utenti accesso rapido a informazioni e funzionalità senza dover aprire il telefono. La previsione di Digital Chat Station riguarda anche una batteria da 4520mAh per il presunto Huawei Mate X6, che potrebbe indicare una decisione di progettazione volta a bilanciare le dimensioni e il peso del dispositivo senza compromettere eccessivamente l’autonomia della batteria.

Sebbene la capacità della batteria sia leggermente inferiore rispetto al Mate X5, che monta un’unità da 5060mAh, potrebbe essere stata fatta una scelta del genere per ridurre la massa complessiva del telefono. Questo compromesso potrebbe essere stato fatto per rendere il Huawei Mate X6 più sottile e leggero, migliorando così la portabilità senza sacrificare troppo l’esperienza utente in termini di durata della batteria. Il presunto Huawei Mate X6 potrebbe combinare familiarità nel design con miglioramenti significativi e nuove opzioni di colore come vetro grigio per garantire un’esperienza utente ancora più completa e personalizzata. Tuttavia, fino a quando Huawei non fornirà informazioni ufficiali, queste rimangono solo speculazioni basate su voci di mercato.

