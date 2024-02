Motorola ha recentemente ampliato il suo catalogo di smartwatch con l’aggiunta del nuovo Moto Watch 40, che si unisce agli altri modelli già presenti, come il Moto Watch 70 e il Watch 200 lanciati lo scorso anno. Il Moto Watch 40 è ora disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti e Canada al prezzo di 64,99 dollari (che al cambio corrisponde a circa 60 euro), offrendo agli utenti la scelta tra due eleganti varianti di colore, Phantom Black e Rose Gold. Al momento, non ci sono ancora notizie riguardanti la data di disponibilità del wearable sul mercato indiano e quello europeo. Tuttavia, è probabile che a breve Motorola fornisca ulteriori aggiornamenti in merito.

Con le sue caratteristiche avanzate ed un prezzo competitivo, il Moto Watch 40 potrebbe diventare un’opzione interessante per chi cerca uno smartwatch affidabile e stiloso. Resta da vedere come sarà accolto sul mercato e se riuscirà a ottenere il successo raggiunto dai suoi predecessori. Vediamo insieme quali sono le sue principali caratteristiche e specifiche tecniche. L’orologio offre l’opzione di cinturini in silicone intercambiabili, disponibili nelle opzioni di colore Phantom Black e Rose Gold; inoltre, viene fornito con una cassa in lega di zinco. Il wereable presenta un display LCD curvo da 1,57 pollici e in grado di fornire più di 85 quadranti.

In termini di autonomia, il nuovo Moto Watch 40 è alimentato da una batteria da 240mAh in grado di offrire fino a 10 giorni di durata. È dotato di tecnologia di ricarica rapida, che può caricare completamente l’orologio in soli 25 minuti; include anche un caricatore magnetico a due pin. Il dispositivo esegue il sistema operativo Moto Watch OS e può fornire l’accesso alle notifiche da uno smartphone connesso. Il device offre opzioni di monitoraggio della salute come il controllo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il monitoraggio della SpO2, il monitoraggio del sonno e dello stress e tanto altro. È possibile l’integrazione delle funzionalità di monitoraggio della salute con Google Fit, che consente un flusso di lavoro completo per il monitoraggio della salute. Infine, l’orologio è classificato IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

