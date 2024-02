Oramai gli smartphone pieghevoli sono diventati la nuova tendenza del mercato. La maggior parte dei marchi ha già introdotto i propri dispositivi pieghevoli, e lo scorso anno molti foldable hanno fatto il loro debutto nel settore. Anche Google ha introdotto a maggio scorso il suo primo dispositivo pieghevole, il Pixel Fold, durante il suo evento I/O. Adesso, si vocifera che il colosso di Mountain View si sia messo a lavoro al suo prossimo smartphone pieghevole, ovvero il Google Pixel Fold 2, che dovrebbe debuttare entro la fine del 2024. In vista del suo possibile lancio, sono stati resi noti alcuni dettagli chiave sul prossimo Pixel Fold 2, andiamoli a scoprire insieme.

Il Google Pixel Fold è stato alimentato dal chipset Tensor G2 interno dell’azienda, ma, stando agli ultimi dettagli principali svelati, il prossimo pieghevole di Google, il Pixel Fold 2, non arriverà con lo stesso chipset: infatti, sarà alimentato da un processore con nome in codice “zumapro” basato sull’unità EVT che si sospetta sia un SoC Tensor G4, dato che il Tensor G3 arriva con il nome in codice “zuma“. Inoltre, si dice che, a causa del cambiamento nel chipset, il prossimo pieghevole del colosso californiano potrebbe arrivare un po’ più tardi rispetto al suo predecessore. Questo vuol dire che, invece di essere lanciato a maggio, il suo debutto sul mercato potrebbe giungere insieme alla serie Pixel 9, in arrivo ad ottobre di quest’anno.

Per quanto riguarda il processore Tensor G4, non è stato ancora rivelato molto, ma si prevede che potrebbe arrivare con cauti miglioramenti rispetto al chipset Tensor G3, cha debuttato nel 2023. Oltre al nuovo SoC, il Google Pixel Fold 2 è dotato anche di 16GB di RAM LPDDR5 e 256GB di spazio di archiviazione UFS 4.0.

