OnePlus ha presentato il suo ultimo smartphone Nord N30 SE 5G a livello globale e il device è attualmente elencato nei mercati di Singapore e degli Emirati Arabi Uniti. Ecco a seguire tutti i principali dettagli. Il dispositivo è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 6020, abbinato a 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, ed è integrato con la GPU Mali-G57 MC2. Il telefono funziona sull’interfaccia utente personalizzata OxygenOS 13.1 basata sul sistema operativo Android 13.

Quanto al display, il OnePlus Nord N30 SE 5G sfoggia un pannello LCD LTPS con una dimensione dello schermo di 6,72 pollici; offre un rapporto schermo-corpo del 91,4%, un rapporto di aspetto di 20:9, una risoluzione di 2400 x 1080 pixel (FHD+) e una densità di pixel di 391PPI. Il device è alimentato da una grande batteria da 5000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 33W. Per quanto concerne il comparto fotografico, il device offre sul retro una configurazione a doppia fotocamera che ospita uno sparatutto primario da 50MP e un sensore di profondità da 2MP, mentre, per i selfie, presenta una fotocamera frontale da 8MP. Altre specifiche comprendono connettività di rete 5G, doppio slot nano-SIM, Wi-Fi con supporto dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, diversi sensori, doppi altoparlanti stereo, modalità ultra volume al 300% e OnePlus Premium Design.

Come già accennato ad inizio articolo, il nuovo OnePlus Nord N30 SE è stato attualmente elencato solo in due mercati globali, Singapore ed Emirati Arabi Uniti; tuttavia, dovrebbe essere rilasciato presto anche in altre regioni. Lo smartphone 5G con capacità di memorie da 4/128GB viene proposto in EAU al prezzo di 599 dirham, che al cambio attuale corrisponde a circa 150 euro e sarà offerto in due opzioni di colore Cyan Sparkle e Black Satin.

