Ancora oggi c’è chi sostiene che lo scherzo a Sandra Milo sul figlio Ciro, durante la storica puntata del programma L’Amore è Una Cosa Meravigliosa di cui la diva era conduttrice, fosse tutta una messinscena. Ma cosa accadde quel giorno?

Lo scherzo a Sandra Milo

Era l’8 gennaio 1990 e negli studi di Rai 3 in via Teulada Sandra Milo stava conducendo una puntata del programma L’Amore è Una Cosa Meravigliosa. All’episodio assistette l’attore Alessandro Gassmann, ospite in studio.

In diretta arrivò una telefonata. Dall’altra parte una voce femminile disse: “Sandra, ma che fai lì? Non sai che tuo figlio ha avuto un incidente? È grave, sta in ospedale, al San Giovanni“. La donna misteriosa faceva ovviamente riferimento al figlio Ciro De Lollis. A passare alla storia non fu soltanto quella telefonata, bensì la reazione della Sandrocchia, che con un’espressione disperata urlò: “Chi? Ciro? Dove? Oddio! Ciro! Ciro!”, e lasciò lo studio. Subito rassicurarono la diva: era uno scherzo, anche se di pessimo gusto. Ma chi chiamò gli studi di via Teulada?

L’identità della donna misteriosa

La Rai avviò un’indagine interna. La donna aveva fornito al centralino il nome di Maria Ramondio, che si rivelò falso. In un’intervista rilasciata per I Lunatici, Sandra Milo raccontò che i tecnici scoprirono che la telefonata era arrivata da un ufficio di via Del Corso in cui lavoravano 26 donne. Tutte, ovviamente, negarono.

A proposito di quell’episodio, Sandra Milo spiegò così la volontà di non querelare l’autrice dello scherzo: “Ho pensato che quello scherzo fu fatto da una donna che viveva all’oscuro, che mai è riuscita ad affacciarsi alle luci della ribalta”. Quindi la diva provò una sorta di pietà per quella persona che probabilmente, con quel gesto, riuscì ad “essere protagonista per una volta”.

Ancora oggi l’identità della donna che fece lo scherzo a Sandra Milo è ignota. Sandra Milo ci ha lasciati il 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni.

