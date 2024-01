Nome: Gabriele

Cognome: Rubini

Anno di nascita: 1983

Città: Roma

Piattaforme: X, Instagram

Categoria: Chef

Chi è Chef Rubio

Chef Rubio ha una storia interessante. Nato a Frascati come Gabriele Rubini, eredita la passione per il rugby dal fratello Giulio Rubini e muove i suoi primi passi nel mondo dello sport con la squadra del Parma nel 2002. Poco dopo passa al Rugby Roma, ma il suo talento lo fa volare fino in Nuova Zelanda dove viene ingaggiato dal Poneke RFC. La squadra non gli corrisponde uno stipendio adeguato, quindi Gabriele alterna lo sport al lavoro presso un ristorante.

Proprio in questo periodo scopre la sua passione per la cucina. Nel 2007 rientra in Italia dove raggiunge la Serie A e l’Eccellenza con la Lazio, dalla quale uscirà nel 2011 per via di un infortunio. Nel frattempo, il suo percorso nel mondo dell’arte culinaria non si ferma.

Nel 2010, presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana fondata da Gualtiero Marchesi, consegue il diploma da Chef Internazionale di Cucina italiana e vola per il Canada per maturare nuove esperienze. Poco tempo dopo fa ritorno in Italia e inizia la sua carriera televisiva.

La carriera televisiva

Il primo ingaggio televisivo arriva nel 2013 quando su DMax conduce Unti E Bisunti, ma negli anni arrivano nuove opportunità con Pechino Express e soprattutto Camionisti In Trattoria.

Chef Rubio non è solo un personaggio televisivo: Gabriele partecipa a programmi di cura per i disturbi alimentari ed è stato testimonial di Amnesty International, ma la collaborazione è stata sospesa per alcune affermazioni contro Selvaggia Lucarelli.

Spesso ha suscitato polemiche per le sue esternazioni contro lo stato di Israele, essendo un fermo sostenitore della causa palestinese come dimostra la sua timeline su X.

