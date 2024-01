Lo scorso ottobre, Google ha introdotto sul mercato gli smartphone Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Nonostante siano trascorsi solamente tre mesi circa dal loro lancio, sono in circolo già le voci sui dettagli del successore, ovvero il Google Pixel 9. Un nuovo e recente rapporto, grazie anche al noto leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), ha rivelato i dettagli principali del Google Pixel 9 Pro. Ecco cosa è stato ottenuto dal leak.

Sono stati condivisi quattro rendering CAD ed un video a 360 gradi del nuovo Google Pixel 9 Pro. Il rapporto rivela che il modello in questione sarà dotato di un display piatto da 6,5 pollici; ciò sta a significare che sarà più piccolo rispetto al predecessore Pixel 8 Pro, che, invece, presenta un pannello AMOLED da 6,7 pollici. Lo schermo sfoggia angoli arrotondati ed un foro posizionato al centro per ospitare la selfie-cam. Per quanto riguarda le cornici, esse risultano piuttosto sottili, il che indica che il device offrirà un incredibile rapporto schermo-corpo. Anche i bordi del Google Pixel 9 Pro si presentano piatti, con il lato destro dotato di un tasto di accensione e di un bilanciere del volume. Il bordo superiore del Pixel 8 Pro ha un microfono e una copertura dell’antenna mmWave, mentre la parte inferiore presenta uno slot SIM, una porta USB-C e una griglia per altoparlanti.

Sul retro il Google Pixel 9 Pro avrà un modulo fotocamera orizzontale leggermente ridisegnato, che includerà una fotocamera principale probabilmente con supporto per un’apertura variabile, un obiettivo ultra-wide e un teleobiettivo periscopico. Lo spessore dello smartphone sulla fotocamera sarà di 12mm e si vocifera che le sue dimensioni complessive siano 162,7×76,6×8,5mm. Tuttavia, il rapporto non offre dettagli circa ulteriori specifiche del dispositivo, ma è possibile che la nuova gamma Pixel 9 disporrà di un esclusivo assistente Pixie AI.

