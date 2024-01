Come sappiamo, il debutto dello smartphone Google Pixel 8 è avvenuto lo scorso ottobre 2023, con il modello base che venduto nelle opzioni di colore Obsidian, Hazel e Rose, mentre il modello Pro è stato lanciato nei colori Obsidian, Porcelain e Bay. Adesso, è giunta un’interessante novità, sempre per quanto riguarda la colorazione: Google, difatti, ha annunciato che la serie riceverà presto una nuova opzione di colore. Quale sarà in particolare?

L’annuncio è stato fatto tramite l’account Twitter ufficiale del colosso di Mountain View con una sequenza binaria che anticipa l’arrivo di un “Fresh year, fresh drop“. Il link di accompagnamento indirizza gli utenti al Google Store ed a un video teaser che mostra la frase “itsaliving” in Mint Green, fornendo un assaggio della nuova colorazione. Quest’ultima, che avrà il nome di Minty Fresh, sarà presentata nei prossimi giorni, precisamente il 25 gennaio 2024, in occasione dell’evento in diretta di pittura murale nel centro di New York con l’artista @itsaliving. La serie Google Pixel 8, ad oggi si compone di due smartphone, con un terzo modello (Pixel 8a) previsto per la fine di quest’anno. Il modello preciso che sfoggerà la nuova livrea resta ancora un segreto. Occorrerà aspettare la prossima settimana per saperne di più.

Per chi ancora non conoscesse la nuova serie Google Pixel 8, ecco le principali specifiche: il modello standard è dotato di un display OLED da 6,2 pollici, con 8GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 128 o 256GB. Sul retro troviamo una fotocamera primaria da 50MP e un ultra-grandangolare da 12MP. Il dispositivo è dotato di una batteria da 4575mAh ed è resistente alla polvere e all’acqua con grado IP68. La variante Pro vanta invece di un display OLED LTPO da 6,7 pollici, SoC Google Tensor G3 con 12GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. La fotocamera include un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 48MP e un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 5x. Il dispositivo è dotato di una batteria da 5050mAh con ricarica rapida da 30W e diverse funzioni di sicurezza come uno scanner di impronte digitali in-display e lo sblocco facciale. Il telefono gode anche della certificazione IP68.

Continua a leggere su optimagazine.com