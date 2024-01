Motorola farà presto debuttare diversi smartphone della serie G nei mercati internazionali. I prossimi smartphone Moto G24, G24 Power e G04 sono stati avvistati in più piattaforme di certificazione prima del loro debutto. In particolare, il Motorola G24 Power è stato elencato sul sito Web di un rivenditore europeo, rivelando il prezzo e le specifiche. Andiamo a vedere insieme i dettagli.

I rendering dello smartphone Moto G24 di base sono stati precedentemente rivelati dal noto tipster Evan Blass su X (ex Twitter). Adesso, l’informatore Sudhanshu Ambhore, sempre su X, ha rivelato le specifiche, i rendering e i prezzi del prossimo device del colosso statunitense in collaborazione con Appuals. In base alle specifiche ed ai prezzi trapelati, pare che Motorola voglia puntare a clienti di smartphone entry-level. Il dispositivo di cui sopra è stato avvistato su Geekbench ed ecco tutti i relativi dettagli giunti grazie ad un sostanzioso leak. Secondo quanto trapelato, il Moto G24 sfoggerà un display LCD IPS da 6,56 pollici con una risoluzione HD+ di 1612 x 720 pixel, una frequenza di aggiornamento di 90Hz, una densità di pixel di 269ppi e un foro centrale per ospitare la fotocamera selfie.

Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G85 (12nm), con due core Cortex A75 con clock a 2,0GHz, sei core Cortex A55 con clock a 1,8GHz e una GPU Mali G52 MP2. Il chipset sarà abbinato a RAM LPDDR4X e memoria interna UFS 2.2. Il Moto G24 debutterà in un’unica variante con 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite scheda microSD). Quanto al comparto fotografico, il device sfoggerà sul retro una configurazione a doppia fotocamera con un sensore primario da 50MP con apertura f/1.8 e un sensore macro da 2MP con f/2.4; davanti, una selfie-cam da 8MP e f/2.0. Il tutto alimentato da una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 20W. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 14 pronto all’uso con My UX. Le opzioni di connettività includeranno il supporto dual Nano-SIM, un jack per cuffie da 3,5mm, il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.0. Infine, il prezzo in Europa dovrebbe essere di circa 169 euro nell’unica variante da 4/128GB.

